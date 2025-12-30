Vợ hơn 6 tuổi, từng 1 lần đò của Huỳnh Anh lên tiếng trước những lời xì xào không hay

Bạch Lan Phương sinh khoảng năm 1986, hơn chồng là diễn viên Huỳnh Anh 6 tuổi. Cô từng là MC truyền hình của VTV, dẫn một số chương trình như VTV Connect, Thời trang & Cuộc sống, trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực làm đẹp.

Trước khi đến với Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, là mẹ đơn thân và có một con gái riêng. Cô và Huỳnh Anh công khai hẹn hò vào cuối năm 2020, gây chú ý bởi sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh cá nhân. Chỉ sau khoảng 3 tháng yêu, nam diễn viên đã cầu hôn cô. Đến cuối tháng 4/2024, cả hai chính thức đăng ký kết hôn tại Hà Nội.

Vợ chồng Huỳnh Anh.

Trong khoảng 6 năm yêu và cưới, Bạch Lan Phương nhiều lần phải đối diện với những lời chê bai nhan sắc, cho rằng cô không xứng với Huỳnh Anh. Việc từng đổ vỡ hôn nhân của cô cũng bị đem ra công kích.

Trước những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng, Bạch Lan Phương không ngại lên tiếng nhiều lần. Không chỉ bị người lạ tấn công, cô còn phải nghe những lời miệt thị từ chính người quen: “Lâu lâu mới gặp lại người em mà bị chê cho tới tấp, nào là: ‘Sao chị già thế?’, ‘Sao chị xấu thế?’, ‘Xấu lịch sử kể từ lúc em quen chị đến giờ’... Mình chỉ biết cười trừ, ngậm nuốt nước mắt sâu vào tim”, Bạch Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân năm 2022.

Năm 2023, vợ Huỳnh Anh chia sẻ video nói về cảm xúc khi bị chê bai. Nữ MC một thời không giấu được sự tổn thương: “Có nhiều người bình luận trông mặt sửa nát bét ra, không còn chỗ nào chưa sửa, trông ác thế, trông cứ ghét ghét kiểu gì ấy… Nếu như các bạn hỏi mình có buồn không khi đọc được những bình luận như thế, câu trả lời của mình là có. Mình cảm thấy khá buồn vì bản thân là người quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình, nhưng sự cố gắng, nỗ lực không được ghi nhận thì buồn lắm. Với cương vị là một phụ nữ, khi bị nhận xét về ngoại hình, mình thấy rất tổn thương rồi”, nguồn Người Đưa Tin.

Năm 2024, Bạch Lan Phương tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhiều lúc chán chả buồn nói. Không đăng ảnh thì các bạn bảo bỏ nhau, chia tay. Đăng ảnh thì các bác lại miệt thị em. Sống sao cho vừa, người ơi”.

Gắn bó 6 năm nhưng cặp đôi vẫn nhận phải nhiều lời gièm pha.

Hồi tháng 10 vừa qua, Bạch Lan Phương cũng bức xúc viết: “Thế gian chồng đẹp, vợ không đẹp hay ngược lại cũng là chuyện bình thường mà. Đó mới là sự đa dạng của cuộc sống. Thẩm mỹ cũng là chuyện cá nhân và sự lựa chọn của mỗi người. Bỉ bôi tôi mãi, tôi cũng xinh lên hay mọi người hạnh phúc hơn được đâu. Không lẽ dành cả thanh xuân để nói mãi về điều này sao”.

Mới đây, khi chia sẻ với báo Dân trí về việc liên tục bị cư dân mạng tấn công, Bạch Lan Phương cho biết cô từng sốc suốt 2 năm mới tìm lại được sự cân bằng.

Nói thêm về việc lấy người đàn ông chưa từng kết hôn, Bạch Lan Phương thẳng thắn chia sẻ: “Những lời xì xào ‘trai tân gái nạ dòng’ tôi nghe rất nhiều, nhưng tôi quan niệm tình yêu là chuyện của hai người, không liên quan đến ai khác.

Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân vì đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tại sao phải thế? Tôi chỉ là người phụ nữ đã từng yêu, có một cuộc tình đẹp và khi hết duyên thì dừng lại. Đó chưa bao giờ là yếu điểm của tôi”, nguồn Dân trí.

Bạch Lan Phương cũng tiết lộ, trong khoảng 6 năm gắn bó, Huỳnh Anh nhiều lần “xù lông” bảo vệ vợ. Tuy nhiên, chính cô là người khuyên chồng nên bỏ qua. Dù đối mặt với nhiều điều tiếng, hiện tại cặp đôi vẫn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên nhau.