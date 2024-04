Võ Hoàng Yến gặp tình trạng đáng lo khi mang bầu, gấp rút đăng đàn “cầu cứu”

Vào ngày 17/4, Võ Hoàng Yến đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1988 bày tỏ sự lo lắng vì gặp phải vấn đề khi mang thai con đầu lòng đó chính là bị rụng tóc. Cô phải gấp rút lên xin kinh nghiệm của các mẹ bầu khác trên mạng xã hội.

"Mấy mẹ ơi, bầu xài sản phẩm gì để bớt rụng tóc mà an toàn đây ta. Dòm tóc rụng là buồn buồn ghê" , Võ Hoàng Yến chia sẻ. Từ khi mang thai, Võ Hoàng Yến cho biết thể trạng, tâm lý cô thay đổi rất nhiều nhưng may mắn chồng hiểu, quan tâm tuyệt đối nên cô thấy nhẹ nhàng và an tâm.

Nữ siêu mẫu cho hay: "Nhiều lúc tâm lý, tính cách tôi cứ bị nóng nảy, bực tức và khó chiều. Nếu như hồi xưa hai vợ chồng hay chí chóe với nhau thì bây giờ anh phải nhường nhiều bước chứ không phải một bước nữa" .

Sáng 10/3, Võ Hoàng Yến thông báo tin vui, sau một ngày công bố đã kết hôn ở Mỹ cùng bạn trai doanh nhân. Cô chia sẻ: "Tôi vỡ òa vì hạnh phúc khi biết sắp làm mẹ. Vợ chồng tôi đã trải qua quá trình chờ đợi, nuôi hy vọng với nhiều cảm xúc".

Người mẫu nói chọn mang thai theo phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) do vợ chồng sống xa cách, áp lực về tâm lý nên không dễ thụ thai tự nhiên. "Tôi nhờ đến sự tiến bộ của y khoa để có thể chủ động, sớm thỏa mong ước làm mẹ" , cô nói.

Người đẹp cho biết ba tháng đầu, cô hay ốm nghén, tuy nhiên sức khỏe ổn định. Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình cô quây quần với nhiều niềm vui. Võ Hoàng Yến tự nhận nhờ kết hôn, mang thai, cô thay đổi một phần tính cách, trở nên đàn bà, bớt nóng tính. Trước khi quyết định kết hôn, cô dành nhiều tháng học kinh nghiệm từ mẹ, các chị, mua thêm sách để tham khảo.

