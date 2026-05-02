Võ Hạ Trâm gặp sự cố trước hàng nghìn người

Võ Hạ Trâm gặp sự cố trang phục biểu diễn.

Trong chương trình dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ với hàng nghìn khán giả vây quanh, Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc Unstoppable của Sia. Nữ ca sĩ thể hiện năng lượng, liên tục di chuyển và chủ động tương tác với người xem vây quanh.

Ở phần điệp khúc, nữ ca sĩ thể hiện sung sức khiến đôi giày cao gót gặp trục trặc, phần đế bị bung ra. Sự cố xảy ra trong lúc cô đang di chuyển và thực hiện các động tác biểu diễn, tạo ra tình huống có thể ảnh hưởng sự an toàn của nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm không dừng tiết mục, chủ động cúi xuống tháo giày để tránh vướng víu và tiếp tục biểu diễn. Toàn bộ thao tác diễn ra trong thời gian ngắn, gần như không làm ngắt quãng phần âm nhạc. Nữ ca sĩ tiếp tục biểu diễn trong trạng thái chân trần, như chưa từng xảy ra sự cố và tiếp tục tương tác với khán giả.

Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Suốt thời gian còn lại của tiết mục, Võ Hạ Trâm duy trì phong thái ổn định, đảm bảo yếu tố kỹ thuật lẫn cảm xúc. Khán giả có mặt tại hiện trường cho biết sự cố diễn ra bất ngờ nhưng không làm giảm chất lượng phần trình diễn. Video ghi lại tình huống sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Cũng trong một chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Dòng sông phẳng lặng của nhạc sĩ Huy Tuấn. Ở tiết mục, cô điều chỉnh một số câu hát so với bản gốc nhằm phù hợp với ý đồ dàn dựng.

Câu “Vang xa câu hò thân thương/ Ngân nga trôi cùng dòng Hương” được thay bằng “Vang xa câu hò thân thương/ Ngân nga trôi cùng dòng nước”.

Câu “Anh đi câu hò xa xăm/ Sông Hương như cuồn cuộn sóng” được chuyển thành “Anh đi câu hò xa xăm/ Sông sâu như cuồn cuộn sóng”.

Võ Hạ Trâm nói việc điều chỉnh ca từ được thực hiện với sự đồng thuận của nhạc sĩ, không làm thay đổi nội dung chính của tác phẩm, hướng tới sự phù hợp với không gian biểu diễn.

Võ Hạ Trâm là giọng ca thực lực, thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật quy mô lớn vào dịp lễ, sự kiện văn hóa. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), cô cùng ca sĩ Đông Hùng tham gia biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chương trình nghệ thuật cấp quốc gia. Tiết mục được dàn dựng công phu, góp phần tái hiện không khí hào hùng và truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết.