Mới đây, một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan, khiến 3 người trong một gia đình bị thương. Toàn cảnh vụ việc đã khiến cho những người chứng kiến không khỏi kinh hãi.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào buổi sáng ngày thứ Ba, 9/12 vừa qua tại thành phố Pattaya của Thái Lan. Cảnh sát đồn Nong Prue nhận được tin báo vào khoảng 7 giờ sáng, rằng có một chiếc sedan đâm vào nhà dân, làm bị thương ba người, trong đó có vợ của chủ nhà, người bị mắc kẹt trong phòng tắm sau khi một bức tường đổ sập xuống. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với đội cứu hộ từ Tổ chức Sawang Borriboon Dhammastan Pattaya.

Chiếc ô tô húc đổ cổng và tường nhà, lao vào trong phòng vệ sinh.

Tại đây, họ phát hiện một ngôi nhà một tầng bị hư hại nặng, với một chiếc ô tô hiệu Toyota Vios màu trắng mắc kẹt sâu bên trong. Vụ va chạm đã cuốn đồ đạc và vật dụng gia đình thành một đống và làm sập bức tường phòng tắm, khiến vợ của chủ nhà là cô Worraphat, 30 tuổi, bị mắc kẹt bên trong khi đang sử dụng nhà vệ sinh.

Bức tường đổ sập đè lên chân cô, và đội cứu hộ đã mất hơn 30 phút để dọn dẹp đống đổ nát và giải cứu nạn nhân. Một nhân viên cứu hộ được cho là bị thương nhẹ trong quá trình cứu hộ.

Vợ chủ nhà bị thương nặng do bức tường nhà vệ sinh đè lên.

Chủ nhà, anh Wiroj, 44 tuổi, nói với cảnh sát rằng anh đang chuẩn bị lái xe đưa cô con gái 14 tuổi đến trường thì chiếc sedan lao qua cổng, đâm xuyên qua cửa trượt và va chạm với phòng tắm.

Anh Wiroj cho biết anh đã cố gắng rời khỏi phòng ngủ để giúp đỡ người thân, nhưng chiếc xe bị hư hỏng đã chắn ngang cửa ra vào, buộc anh phải leo ra ngoài bằng lối khác. Anh Wiroj phát hiện vợ mình, cô Worraphat, bị thương nặng, trong khi con gái và người mẹ 69 tuổi của anh, chỉ bị thương nhẹ.

Mẹ anh, người vừa mới phẫu thuật đầu gối, phàn nàn về cơn đau tái phát ở vết mổ. Trong khi đó, tài xế chiếc xe gây tai nạn, ông Mana, 58 tuổi, cũng bị thương và mắc kẹt bên trong chiếc xe sedan bị hư hỏng cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Ông bị thương ở ngực và được đưa đến bệnh viện. Ông Mana nói với cảnh sát rằng vụ tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật.

Ông cho biết mình vừa lấy xe từ một cửa hàng sửa chữa và đang lái xe đi làm thì chân ga bị kẹt, khiến ông mất lái và đâm vào nhà. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra ban đầu và thẩm vấn những người liên quan. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Gia Linh (Theo The Thaiger)