Vợ Duy Mạnh gặp vận xui

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc công tác sáng 22/10, nàng WAG Quỳnh Anh - bà xã đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - đã gặp sự cố khiến cô nàng mất hết tinh thần làm việc. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh cập nhật dòng trạng thái đầy chán nản: "Sang Hàn Quốc vừa mất vali, tài sản gì quý nhất cũng mất hết rồi. Giờ đi làm cho đến kiệt sức cũng không biết bao giờ mới đủ tiền mua lại được đồ đã mất".

Trong bức ảnh được đăng kèm, Quỳnh Anh xuất hiện trong trang phục bảo hộ, khẩu trang kín mít khi làm việc trong nhà máy. Dù gương mặt phần lớn bị che đi, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và buồn bã qua dáng đứng và biểu cảm của nàng WAG..

Được biết, chuyến đi lần này của Quỳnh Anh là công tác tại Hàn Quốc, làm việc với nhãn hàng mỹ phẩm. Thế nhưng, chưa kịp ổn định công việc, cô đã gặp ngay "vận xui" mất toàn bộ vali - trong đó chứa nhiều đồ giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước đó, Quỳnh Anh và chị gái Huyền Mi đăng video được Văn Quyết - chồng Huyền Mi lái xe đưa ra sân bay, tự tay Văn Quyết xếp hành lý của hai chị em lên xế hộp bạc tỷ. Nhưng khi tới Hàn Quốc, hai chị em đã thất lạc vali khiến chuyến công tác trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, cả hai vẫn cố nở nụ cười và ghi lại kỉ niệm khó quên.

Dưới phần bình luận, dân mạng vừa thương, vừa động viên "công chúa béo" sớm vượt qua sự cố này: "Số đen quá vậy", "Lần nào đi công tác cũng thấy kiếp nạn vậy trời", "Tội nghiệp quá chị ơi, đi xa mà mất hết đồ kiểu này stress lắm luôn", "Mong chị sớm nhận lại vali hoặc có phép màu nào đó!", "Chuyến này chắc nhớ mãi luôn", "Cố gắng tìm lại xem"...

Một chuyến đi tưởng chừng chỉ để làm việc và trải nghiệm, nay lại thành "ký ức buồn" của bà xã Duy Mạnh.