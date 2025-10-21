Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang

Sự việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bỏ rơi trên xe taxi, xảy ra chiều 19/10 tại Nha Trang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, hoang mang, tò mò nguồn cơn dẫn đến việc cháu bị bỏ rơi cũng như cầu mong gia đình sẽ sớm nhận lại cháu bé.

Mới đây, nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sáng 21/10, mẹ của cháu bé đã trình diện cơ quan chức năng. Cũng theo nguồn tin trên, dự kiến ngày mai (22/10), mẹ cháu bé sẽ đến cơ quan chức năng địa phương làm các thủ tục cần thiết để nhận lại con. Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa (trực thuộc Sở Y tế).

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng mừng rỡ. Mong rằng từ đây, cháu bé sẽ được sống một cuộc sống bình yên.

Mẹ của bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi (áo đỏ) đã đến trình diện cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, cháu bé nghi bị bỏ rơi nói trên tên là L.T.S. (sinh năm 2021, nơi sinh ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, quê quán TP Đà Nẵng). Cha của bé tên Lê Tấn H. (quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú: tỉnh Kanagawa - Nhật Bản). Mẹ là: Phạm Thị Hạnh Q. (quốc tịch: Việt Nam, nơi cư trú: tỉnh Kanagawa - Nhật Bản).

Vào chiều ngày 19/10, một tài xế taxi đã đưa bé trai hơn 4 tuổi đến Công an phường Nha Trang trình báo. Thông tin ban đầu, có một phụ nữ đã đặt xe taxi rồi yêu cầu tài xế chở bé trai nói trên đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú và nói rằng "đưa con đến gặp cha". Người phụ nữ cũng để một số giấy tờ tùy thân liên quan của cháu bé trên xe.

Cháu S. tại Công an phường Nha Trang chiều 19/10. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Khi đến nơi, tài xế đã liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy, gọi lại cho người phụ nữ đặt xe thì số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Sau khi chờ đợi mà không có ai đến nhận, nam tài xế đã đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo.

Công an phường Nha Trang sau đó đã lập hồ sơ vụ việc và phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo lãnh đạo phường Nha Trang, cơ quan chức năng đã liên lạc về địa chỉ ở Đà Nẵng nhưng gia đình từ chối tiếp nhận cháu bé, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.