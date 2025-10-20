Hà Nội: Sự thật thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy sau tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong

Trưa 20/10, mạng xã hội xôn xao thông tin một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy giữa 2 xe máy. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó còn có thông tin, người điều khiển chiếc xe máy còn lại trong vụ tai nạn đã nhảy xuống sông ngay sau vụ việc. Thông tin khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ ngày 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Thời điểm này, một người đi xe máy có gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi đến địa phận phường Vĩnh Tuy, chiếc xe này va chạm với xe máy khác, do một phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính, biển kiểm soát). Người phụ nữ đã tử vong tại chỗ sau cú va chạm mạnh. Người điều khiển xe máy có gắn giá chở hàng không được nhìn thấy tại hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng, người này đã nhảy xuống sông. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin trên báo VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội khẳng định, thông tin tài xế liên quan vụ tai nạn trên đã nhảy xuống sông là không chính xác. Vị đại diện cho biết thêm, người này hiện đang làm việc với công an phường sở tại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người đi xe máy nghi mất tích sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, người này sau đó đã đến làm việc với công an phường sở tại.

Trước đó, sau khi nhận thông tin về vụ việc từ người dân, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Công an Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Đơn vị đang thu thập thông tin, đo đạc hiện trường và sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.