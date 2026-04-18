Vợ Dương Ngọc Thái tái xuất sau nhiều năm làm hậu phương cho chồng, chăm 3 con

Như Mây |

Sau thời gian dài vắng bóng để tập trung cho gia đình, Triệu Ái Vy – bà xã của Dương Ngọc Thái đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên Mượn Gió Bẻ Măng.

Từng là trưởng nhóm nhạc Honey, Triệu Ái Vy lựa chọn rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn để vun vén tổ ấm. Trong nhiều năm, cô đứng phía sau, tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Dù vắng bóng với vai trò ca sĩ và là mẹ của 3 người con nhưng Triệu Ái Vy vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Và chính quãng thời gian lắng lại cho gia đình đã mang đến cho Triệu Ái Vy nhiều trải nghiệm và thay đổi trong cảm xúc. Theo cô, việc quay trở lại với âm nhạc không chỉ là tiếp nối đam mê mà còn là cách thể hiện một phiên bản trưởng thành hơn – nơi cảm xúc được chắt lọc từ chính đời sống cá nhân.

Dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng Triệu Ái Vy vẫn sở hữu vóc dáng cuốn hút, xinh đẹp.

Mượn Gió Bẻ Măng (sáng tác Long Họ Huỳnh) mang màu sắc pop ballad pha chill với tiết tấu chậm và giai điệu mềm mại, hướng đến trải nghiệm nghe mang tính cá nhân. Không chạy theo cao trào hay hiệu ứng mạnh, ca khúc lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, phù hợp với xu hướng thưởng thức âm nhạc trong không gian riêng tư.

MV được xây dựng theo phong cách cinematic, khai thác chiều sâu nội tâm thông qua ngôn ngữ hình ảnh. Hai tông màu đối lập đỏ và trắng được sử dụng xuyên suốt, tượng trưng cho sự giằng co giữa cảm xúc và lý trí, giữa những điều muốn nói và những điều được giữ lại. Bối cảnh thiên nhiên cùng nhịp quay chậm góp phần tạo nên tổng thể hình ảnh mang tính gợi mở, thay vì kể một câu chuyện cụ thể.

Dự án được triển khai theo hướng tối giản nhưng chú trọng tính đồng nhất trong concept và hình ảnh, tập trung vào cảm xúc thay vì dàn dựng quy mô lớn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với xu hướng nội dung hiện nay, khi các sản phẩm âm nhạc ngày càng được tối ưu để lan tỏa trên các nền tảng số.

Chia sẻ về sản phẩm, Triệu Ái Vy cho biết cô không đặt nặng thành tích hay sự bùng nổ mà xem đây là bước khởi đầu để tìm lại cảm xúc với âm nhạc sau thời gian dài tạm xa sân khấu. Nữ ca sĩ hướng đến việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, tinh tế và giàu chiều sâu trong các dự án sắp tới.

Mượn Gió Bẻ Măng đã được nữ ca sĩ phát hành ngày 17/4 trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok.

Mượn Gió Bẻ Măng - Triệu Ái Vy - Official MV - Siêu Phẩm Cảm Xúc 2026 - YouTube

