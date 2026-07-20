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Vô địch World Cup sau khi đánh bại Argentina, Tây Ban Nha được FIFA thưởng bao nhiêu?

Y Vân
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World Cup 2026 là kỳ có quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới 655 triệu USD.

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Đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha không chỉ giành chức vô địch mà còn nhận khoản tiền thưởng lớn nhất giải đấu.

Theo cơ cấu thưởng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố từ tháng 12 năm ngoái, đội vô địch được nhận 50 triệu USD, trong khi Argentina, đội á quân, nhận 33 triệu USD.

World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, đồng thời có quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới 655 triệu USD. Khoản tiền này được phân bổ cho toàn bộ các đội tham dự, với mức thưởng dao động từ 9 triệu USD đến 50 triệu USD, tùy thuộc vào thành tích của từng đội.

Ở trận tranh hạng ba, Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 để nhận 29 triệu USD, trong khi đội xếp thứ tư là Pháp được thưởng 27 triệu USD.

Đội tuyển Mỹ nhận 16 triệu USD sau khi vào tới vòng 1/8.

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FIFA cho biết toàn bộ 48 đội tham dự World Cup 2026 đều được nhận tiền thưởng, với mức chi trả tăng dần theo từng vòng đấu mà mỗi đội vượt qua.

Mỗi đội cũng nhận được 1,5 triệu USD để chi trả chi phí chuẩn bị trước khi giải đấu bắt đầu.

Năm 2022, đội tuyển Argentina nhận được 42 triệu USD sau khi đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch. Năm 2018, đội tuyển Pháp được thưởng 38 triệu USD sau khi giành chức vô địch World Cup tại Nga.

Theo Yahoo news﻿

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Tags

Tây Ban Nha

FIFA

tiền thưởng

vô địch World Cup

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