Nhà thiết kế người Trung Quốc Đại Côn và vợ đều tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm. Theo Đại Côn, họ giữ vững nguyên tắc “vợ làm việc ở đâu thì nhà ở đó” nên cả hai thường xuyên thay đổi nơi sống giữa Thâm Quyến, Thẩm Dương và Thượng Hải.

Hai vợ chồng Đại Côn chuyển đến Thượng Hải cách đây 10 năm nhưng nhà thiết kế này chưa hoàn toàn ưng ý với nội thất căn biệt thự 700m2. Đó là lý do ông quyết định tiến hành cải tạo lại căn nhà, trùng vào thời điểm vợ ông đến Mỹ du học.

“Nhiều người nói đùa rằng cải tạo nhà có thể dẫn đến ly hôn vì cái tôi nghệ sĩ của chúng tôi đều cao. Cải tạo hoàn toàn ngôi nhà vào lúc vợ đi vắng 1-2 năm là việc mạo hiểm ‘động trời’ nhưng sẽ giúp chúng tôi tránh nhiều xung đột. Giờ tôi đã ở tuổi trung niên, đã đến lúc sống thật với mong muốn của bản thân mình”, Đại Côn nói.

Phòng khách tầng 1

Nổi tiếng với phong cách thiết kế ấn tượng về mặt thị giác, Đại Côn lại chọn cách đơn giản hoá nội thất trong nhà. Biệt thự gồm 3 tầng, trong đó tầng một và tầng hầm chủ yếu là không gian sinh hoạt chung, ngoài ra họ còn sở hữu một khoảng sân ngoài trời rộng 100m2.

Đại Côn nhấn mạnh việc thiết kế hoàn toàn không gian tầng 3 cho vợ mình, với vật liệu, màu sắc và tổng thể thẩm mỹ dựa trên sở thích của vợ. Phòng riêng của nhà thiết kế nằm ở tầng 2 cùng phòng con trai. Ông ưu tiên không gian mở tại các khu vực sinh hoạt chung để các thành viên trong gia đình có thể gặp gỡ, trò chuyện.

Tầng 3 được thiết kế riêng cho vợ Đại Côn

Không gian Đại Côn yêu thích nhất là phòng bếp khi ông có thể làm việc, vẽ hoặc tụ tập bạn bè tại đây. Tại tầng hầm, nhà thiết kế này trưng bày nhiều tranh, áp phích nghệ thuật. Đại Côn cho biết việc lựa chọn nội thất rất khó khăn với một gia đình có 2 nhà thiết kế, nên ông luôn chọn những món đồ đơn giản nhất hoặc đồ đặt làm riêng. Nhà thiết kế hào hứng khi khoe chiếc bàn cà phê làm bằng kỹ thuật ghép mộng đá có một không hai.

Phòng riêng của nhà thiết kế Đại Côn

Không gian tầng hầm

Sau khi biệt thự được cải tạo, Đại Côn mới gửi ảnh nhà hoàn thiện cho vợ. “Cô ấy nói ‘Hai năm qua anh đã có nhiều tiến bộ đấy’. Tôi rất vui khi được vợ công nhận”, nhà thiết kế sinh năm 1970 nói. Đại Côn cho biết nhịp sống, công việc của vợ chồng ông đã thay đổi từ khi có con trai, và giờ đây khi con cái đã trưởng thành, ông mới cảm nhận được sự tự do của bản thân.

“Khi tôi là tay guitar trong ban nhạc của trường, tôi nhuộm tóc và để tóc dài. Nhưng khi có công việc đầu tiên, tôi cắt tóc, mặc áo sơ mi trắng và đi giày da. Bây giờ, tôi mặc theo những phong cách hoàn toàn trái ngược với lứa tuổi ngoài 50 của mình. Có thể trở thành con người bản thân mong muốn là điều khá hạnh phúc”, Đại Côn cho biết.

Đại Côn giữ liên lạc với vợ con đều đang du học ở Mỹ

Vợ chồng Đại Côn vẫn thường khuyến khích nhau nên “bốc đồng” hơn từ khi bước sang tuổi trung niên. Nhà thiết kế nói chiếc khuyên tai đầu tiên của ông là quà sinh nhật tuổi 45 từ vợ. Việc xỏ khuyên là thay đổi lớn với Đại Côn nhưng vợ ông đã động viên: “Đã sống hơn một nửa đời người, hãy làm những điều mình thích khi vẫn còn thời gian”. Nhờ những lời nói của vợ, Đại Côn cảm thấy mình sống chân thực, thực tế và thư thái hơn.