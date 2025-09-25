Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực

Xuất hiện trên mạng xã hội từ nhiều ngày qua, bài đăng của một tài khoản facebook có tên Đ.N. ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Theo nội dung bài viết, chủ tài khoản facebook này hiện đang đi làm xa và không có ở nhà. Các con ở nhà cùng bố.

Tuy nhiên, thay vì chăm sóc các con, người bố này cứ vài ngày lại lôi con ra đánh rồi chụp ảnh, quay clip gửi cho vợ. Trong bài viết còn đính kèm hình ảnh bé gái với nhiều vết thương chảy máu ở mồm, mũi cùng đoạn clip quay lại cuộc trao đổi giữa bé gái và bố. Trong clip bé gái vừa khóc vừa nói với vẻ sợ hãi.

Nội dung bài đăng cùng những hình ảnh về cháu bé khiến người ta không khỏi xót xa, phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh bé gái bị bạo hành khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động, mẹ của bé gái là chị Đặng Thị Hồng Nhung cho biết chị đã ra nước ngoài lao động được 2 năm nay. Gia đình có 3 con gồm 2 gái 1 trai, tất cả đều ở với bố. Theo lời chị Nhung, trong thời gian chị đi xa, chồng chị nhiều lần bạo hành các con, đặc biệt là bé gái.

Do nghi ngờ vợ nên chồng chị Nhung thường xuyên gây áp lực rồi trút giận lên con. Chị nói có những lúc gọi điện nhưng chị bận không nghe máy thì chồng chị liền lôi con ra đánh. Anh ta bắt đầu quay clip bạo hành con từ tháng 5/2024 rồi gửi cho vợ để gây áp lực.

“Gia đình tôi đã trực tiếp liên hệ, đề nghị công an xã xử lý. Chính quyền cũng từng xuống tận nơi để nhắc nhở. Nhưng sau mỗi lần, tình trạng bạo hành vẫn tiếp diễn, con tôi vẫn không được bảo vệ đúng nghĩa” - chị Nhung chia sẻ trên báo Lao Động.

Thông tin trên VTC News, ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư cho biết, đêm 21/9, chính quyền xã tiếp nhận và giao cơ quan công an xã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng ban chuyên môn khác của xã cũng vào cuộc tìm hiểu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra từ lâu, hiện nay cháu bé đang học lớp 5 và đang sinh sống cùng ông bà nội cùng bố đẻ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987).

Cháu bé đã được lực lượng chức năng đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khoẻ. Cơ quan công an hiện nay đang tiếp tục xác minh để làm rõ thời gian cháu bé bị bạo hành. Theo thông tin từ ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ, hiện tại cháu bé vẫn đang sinh hoạt, đi học bình thường và không có thương tích gì nghiêm trọng.

Hiện nay, ông bà nội và các bác của cháu bé đang trực tiếp theo dõi, trông nom cháu trong lúc mẹ đi làm.