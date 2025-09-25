Nhà trường lên tiếng vụ bảng xếp hạng vinh danh phụ huynh Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng

Những ngày qua, một bảng kế hoạch vinh danh phụ huynh tại một trường học được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bị bất ngờ và gây ra không ít tranh luận trái chiều.

Theo đó, hội phụ huynh học sinh trong ngôi trường này xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2025-2026. Đáng nói, hình thức mà hội phụ huynh trường này đưa ra là... xếp hạng đóng góp phụ huynh theo hình thức Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng.

Theo nội dung bảng kế hoạch thì Với hạng Kim cương (mức đóng góp từ 20 triệu trở lên), phụ huynh sẽ được vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết. Bảng vàng tri ân tại trường; giấy khen và kỷ niệm cương; Logo/tên đơn vị phụ huynh xuất hiện trong ấn phẩm. băng rôn; được mời tham dự các sự kiện đặc biệt của trường.

Với hạng Vàng (mức đóng góp từ 11-19 triệu đồng), phụ huynh sẽ nhận giấy khen và thư cảm ơn, vinh danh trong lễ tổng kết; bảng vàng tri ân tại trường;

Với hạng Bạc, (mức đóng góp từ 6-10 triệu đồng), phụ huynh sẽ nhận giấy chứng nhận tri ân; ghi nhận trong báo cáo Hội CMHS cuối năm và cảm ơn trong bảng tin trường, lớp;

Với hạng Đồng, (mức đóng góp từ 3-5 triệu đồng), phụ huynh sẽ nhận thư cảm ơn, ghi tên trong danh sách cảm ơn lớp/trường.

Ngoài ra, theo kế hoạch, số tiền nhận ủng hộ sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ học tập: mua sắm thêm sách báo, tài liệu tham khảo, phần mềm học tập; đầu tư thiết bị máy chiếu, bảng tương tác, tủ sách lớp học; hỗ trợ chi phí khen thưởng...

Sử dụng cho các phong trào - ngoại khóa; cơ sở vật chất - môi trường (cải tạo, trang trí lớp học, sân trường; bổ sung thiết bị dạy và học cho từng lớp...); hoạt động cộng đồng - thiện nguyện (quỹ học bổng cho học sinh khó khăn; hỗ trợ kinh phí hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức).

Bảng kế hoạch gây xôn xao mạng xã hội.

Liên quan tới bảng xếp hàng gây tranh cãi trên thì vào chiều 24/9, thông tin trên VOV2 (đài Tiếng nói Việt Nam), ông Nghiêm Đức Văn - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường bất ngờ với thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Đức Văn nói, thời gian này, trường đang chuẩn bị các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và có kêu gọi vận động tài trợ từ các cựu học sinh, thầy cô, các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh...

Nhà trường cũng như hội cha mẹ học sinh không có chủ trương tổ chức vinh danh phụ huynh theo từng hạng Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng tùy thuộc vào mức tiền tài trợ, đóng góp. Và dù hội cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động gì thì cũng phải trao đổi, thống nhất kế hoạch với Ban giám hiệu của trường.

Trong trường hợp Hội cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động vinh danh này thì nhà trường cũng không ủng hộ bởi các nội dung thông tin trên mạng xã hội không đúng với tinh thần của trường.

Ông Nghiêm Đức Văn thông tin thêm, các hoạt động ủng hộ, tài trợ cho hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường được tổ chức công khai, minh bạch và không đặt áp lực vật chất, thành tích lên cựu học sinh, cha mẹ học sinh hay nhà tài trợ.

Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) cũng cho hay phía nhà trường đang xác minh nguồn thông tin đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của nhà trường.

Sau khi có thông tin xác minh từ cơ quan chức năng, ông Nghiêm Đức Văn nói sẽ thông tin chính thức trên các phương tiện truyền thông.