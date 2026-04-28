“Vò đầu bứt tai” vì không theo nổi Iskander của Nga

Tính đến năm 2026, tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật 9K720 "Iskander" đã chính thức trở thành một trong những "át chủ bài" quan trọng nhất của quân đội Nga.

Được đưa vào biên chế từ năm 2006, vũ khí này đã trải qua quá trình "thử lửa" khắc nghiệt tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Những kết quả thực chiến của nó đã buộc các chuyên gia quân sự phương Tây phải khẩn trương xem xét lại toàn bộ các khái niệm về phòng không hiện nay.

Theo Warfiles, để hiểu tại sao các cố vấn tại Lầu Năm Góc hiện đang phải "vò đầu bứt tai", cần nhìn vào giải pháp công nghệ cốt lõi được tích hợp vào "Iskander" ngay từ giai đoạn thiết kế: Công nghệ siêu thanh.

Tại sao Patriot trở nên bất lực?

Phiên bản cơ sở "Iskander-M" (sử dụng tên lửa 9M723) vốn đã là một loại vũ khí siêu thanh. Ở đỉnh quỹ đạo, tên lửa có thể tăng tốc lên tới 2.100–2.600 m/s (tương đương Mach 6–7) ở độ cao lên đến 50 km. Tuy nhiên, tốc độ cao chỉ là một nửa của sự thành công. "Đặc sản" thực sự của tổ hợp này chính là quỹ đạo bay "giả hành trình" không theo quy luật.

Khác với các tên lửa hành trình truyền thống bay theo đường parabol có thể dự đoán trước, "Iskander" ở giai đoạn cuối sẽ lao xuống theo phương thẳng đứng gần như một góc 90 độ, liên tục thực hiện các thao tác giả định với quá tải trọng trường lên tới 30g. Hệ thống Patriot của Mỹ vốn sử dụng công nghệ đánh chặn động năng. nghĩa là tên lửa đánh chặn phải va chạm vật lý trực tiếp vào mục tiêu.

"Họ sử dụng công nghệ đánh chặn động năng, tức là tên lửa phải đâm chính xác vào một mục tiêu đang liên tục thay đổi quỹ đạo như Iskander, và điều này gần như là không thể" — Chuyên gia phân tích quân sự Alexey Leonkov nhận định.

Thêm vào đó, radar của hệ thống Patriot gặp khó khăn lớn trong việc phát hiện các mục tiêu di chuyển nhanh hơn Mach 3. Hệ quả là đến cuối mùa hè năm 2025, hiệu suất của hệ thống phòng không Ukraine — vốn được trang bị dày đặc các tổ hợp phương Tây — đã sụt giảm nghiêm trọng.

Nếu như trong tháng 8, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo đạt mức 37%, thì đến tháng 9, con số này đã lao dốc xuống chỉ còn 6%. Theo dữ liệu từ tờ Financial Times của Anh, một trong những nguyên nhân là do Nga đã cập nhật phần mềm cho tên lửa, cho phép chúng thay đổi lộ trình đột ngột ngay trước khi va chạm, đơn giản là "né" các đầu đạn đánh chặn.

"Iskander-1000": Dự án viễn tưởng hay thực tế mới?

Trong khi các biến thể hiện tại của "Iskander-M" đang cho thấy hiệu quả tác chiến cực cao ở tầm sâu chiến dịch (dưới 500 km), cộng đồng tình báo nguồn mở và các chuyên gia đang thảo luận sôi nổi về sự xuất hiện của thế hệ kế tiếp — được gọi là "Iskander-1000".

Cần lưu ý rằng, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của hệ thống với mã hiệu "-1000" này. Tuy nhiên, các dấu hiệu gián tiếp và những thông tin rò rỉ cho thấy dự án ít nhất đang ở giai đoạn hoàn thiện cao hoặc đã chuyển sang giai đoạn thử nghiệm quân sự.

Theo các nguồn tin công khai, "Iskander-1000" là một bản hiện đại hóa sâu dựa trên nền tảng tên lửa 9M723 hiện có.

Dưới đây là những thay đổi then chốt mà quân đội Nga đang kỳ vọng:

Gia tăng tầm bắn: Nhờ tăng khối lượng nhiên liệu rắn thêm 15% và tối ưu hóa động cơ, tầm bắn của tên lửa có thể tăng từ mức 500 km (giới hạn theo các hiệp ước cũ) lên tới 1.000 km (hoặc thậm chí 1.300 km nếu sử dụng đầu đạn nhẹ). Điều này đặt không chỉ toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà cả phần lớn các căn cứ quân sự của NATO tại Tây và Trung Âu vào tầm ngắm.

Tốc độ: Theo một số thông tin rò rỉ, tốc độ của "Iskander-1000" có thể đạt tới 2.700–3.100 m/s (tương đương Mach 9–10).

Độ chính xác: Sai số vòng tròn xác suất của các biến thể mới có thể chỉ còn 5-7 mét nhờ sự kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và hiệu chỉnh theo địa hình ở giai đoạn cuối của quỹ đạo.

Tổng hòa những cải tiến này tạo ra lợi thế quan trọng nhất: Yếu tố bất ngờ. Thời gian tiếp cận mục tiêu tại châu Âu sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 7-10 phút. Bên cạnh đó, việc phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng di động trên mặt đất trước khi chúng khai hỏa khó hơn nhiều so với việc săn lùng các máy bay mang tên lửa "Kinzhal".

Những rào cản hệ thống

Dù sở hữu sức mạnh đáng gờm, "cỗ máy chiến tranh" tưởng chừng hoàn hảo này vẫn có "gót chân Achilles". Vấn đề trọng yếu hiện nay không nằm ở thông số kỹ thuật mà nằm ở bài toán kinh tế và quy mô sản xuất. Liệu tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga có thể triển khai sản xuất hàng loạt "Iskander-1000" với số lượng đủ lớn để bù đắp cho những tổn thất tất yếu khi bị đánh chặn (đặc biệt là khi đối phương sẽ có thêm các hệ thống phòng không mới) và bao phủ được toàn bộ danh mục mục tiêu hay không? Cho đến nay, lời giải cho phương trình này vẫn nằm sau cánh cửa đóng kín của Bộ Tổng tham mưu.

Sự xuất hiện của "Iskander-1000" đồng nghĩa với việc Nga đã chính thức vượt qua những hạn chế của Hiệp ước Thủ tiêu Tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) mà nước này đã rút khỏi vào năm 2019.

Nếu những tin đồn về loại tên lửa này được xác nhận, NATO sẽ phải đối mặt với một thách thức cực kỳ nan giải: Làm thế nào để bảo vệ toàn bộ Đông và Trung Âu cùng một lúc, khi trong tay chỉ có những hệ thống vốn chưa thực sự hiệu quả trước các mục tiêu siêu thanh cơ động.