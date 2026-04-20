Lý do Ấn Độ "chần chừ" mua Su-57 của Nga là vì đang chờ đợi một máy bay khác?

Sau khi Rosoboronexport — cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga — xác nhận nhiều quốc gia đã đặt hàng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, các nguồn tin từ New Delhi cho biết Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hoàn tất các hợp đồng mua sắm quan trọng.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố hồi tháng 1/2026 của giới chức Ấn Độ về việc các cuộc đàm phán sản xuất theo giấy phép đã bước vào giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu.

Trước đó, nhiều báo cáo khẳng định Ấn Độ đang xem xét mua khẩn cấp 40 chiếc Su-57 để lập tức nâng cao sức mạnh cho các phi đội tinh nhuệ nhất, tạo bước đệm trước khi triển khai dây chuyền sản xuất nội địa quy mô lớn.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, việc thương vụ Su-57 mãi chưa có kết quả chính thức cũng dấy lên nhiều thông tin về việc liệu Ấn Độ có thật sự muốn mua tiêm kích này không.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, việc Không quân Ấn Độ (IAF) chần chừ thời gian qua có thể là vì nước này có kế hoạch chờ đợi biến thể Su-57M1 cải tiến ra đời thông qua thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Đây là phiên bản mà Ấn Độ mong muốn mở rộng đơn hàng nhiều hơn thay vì phiên bản thường.

Tất nhiên, trước khi Su-57M1 sẵn sàng xuất khẩu, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng vẫn ưu tiên mua sắm các biến thể hiện có để tập làm quen trước.

Chiến lược này tương tự cách Ấn Độ từng triển khai với dòng Su-30MK vào cuối thập niên 1990: mua các phiên bản có sẵn để phi công và đội ngũ kỹ thuật làm quen, trước khi chính thức sản xuất biến thể Su-30MKI tối tân hơn vào đầu những năm 2000.

Sức mạnh vượt trội của biến thể Su-57M1

Su-57M1 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ nhờ tích hợp động cơ AL-51F-1 mới. Động cơ này giúp máy bay sở hữu tổng lực đẩy vượt qua F-22 của Mỹ và tiệm cận J-20 của Trung Quốc, đồng thời giảm chi phí bảo dưỡng và tăng tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu.

Các nguồn tin từ Nga tiết lộ Su-57M1 có thiết kế khung thân rộng hơn, giúp tối ưu lực nâng khí động học và duy trì sự ổn định ở tốc độ siêu thanh. Thân máy bay phẳng hơn cùng các khoang vũ khí ẩn bên trong sẽ nâng đáng kể khả năng tàng hình. Đặc biệt, tiêm kích này sẽ được trang bị hệ thống cảm biến chính tiên tiến thay thế cho radar N036 — dòng radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) đầu tiên của Nga. Việc sở hữu Su-57M1 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng cách năng lực hiện tại giữa không quân Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời tạo ưu thế tuyệt đối trước phi đội J-10C của Pakistan.

Kỳ vọng về một "Su-30MKI thế hệ mới"

Su-57M1 được xem là nền tảng để phát triển một biến thể riêng biệt cho Ấn Độ, tích hợp các hệ thống phụ và công nghệ nội địa — một lộ trình tương tự như thành công của Su-30MKI.

Hồi tháng 6/2025, Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã đưa ra lời đề nghị chưa từng có: sẵn sàng cung cấp toàn bộ quyền truy cập vào mã nguồn của máy bay. Đến tháng 12/2025, lãnh đạo cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga cũng ám chỉ khả năng về một chương trình phát triển chung hoàn toàn mới.

Mức độ tùy chỉnh và quyền sở hữu công nghệ của Ấn Độ trên dự án này có thể vượt xa chương trình Su-30MKI trước đây. Việc chọn Su-57M1 làm nền tảng phát triển biến thể nội địa thay vì các phiên bản cơ sở thấp hơn được đánh giá là bước đi hiệu quả và thực tế hơn.

Lựa chọn duy nhất trong bối cảnh AMCA chậm trễ

Trong khi F-35 của Mỹ và các dòng tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc bị loại trừ vì lý do chính trị, Su-57 trở thành lựa chọn khả thi duy nhất để Ấn Độ sở hữu tiêm kích tàng hình trong tương lai gần. Điều này càng trở nên cấp thiết khi chương trình tiêm kích nội địa AMCA liên tục trễ hẹn và dự kiến chỉ có thể đi vào hoạt động sau năm 2040.

Tương tự dự án Su-30MKI với hơn 270 chiếc được trang bị, các đơn hàng Su-57 dự kiến sẽ đạt con số khổng lồ. Một biến thể Su-57M1 tùy chỉnh cho Ấn Độ — bao gồm cấu hình hai chỗ ngồi và hệ thống điện tử hàng không nội địa — thậm chí có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với phiên bản gốc trên thị trường xuất khẩu, mang lại nguồn lợi lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nhờ quyền sở hữu công nghệ chung.