Vợ đảm miền Tây chi 150k nuôi 7 người ăn ngon mỗi ngày, vẫn khéo tích cóp mua vàng khiến ai cũng nể phục

Trong thời buổi "cứ ra chợ là thấy cái gì cũng giá tăng", nhiều người nội trợ phải đau đầu tính từng đồng sao cho đủ chi tiêu cho cả gia đình. Vậy mà giữa guồng quay ấy, câu chuyện của Quyền - một người vợ miền Tây (sở hữu kênh TikTok@quyenxaykenh95haugiang), lại khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ cách chi tiêu tỉ mỉ, khoa học của gia đình mình.

150.000 đồng/ngày cho 7 người ăn 2 bữa: Cách chi tiêu cực khéo của vợ đảm miền Tây

Chỉ cần 150.000 đồng mỗi ngày để nấu cơm cho 7-8 người ăn 2 bữa trưa và chiều, mà bữa ăn vẫn đầy đủ, tươm tất, có món canh, món mặn, món xào vẫn hợp khẩu vị mỗi thành viên trong gia đình, quan trọng là vợ chồng cô vẫn để ra được một khoản tiết kiệm mỗi tháng.

"Không phải ít tiền là sống kham khổ, mà chỉ cần chịu khó tính toán, sắp xếp hợp lý là vẫn ổn. Giàu thì mình sống sang, nghèo thì sống đơn giản, mình thấy thế này là ổn lắm rồi " - Quyền chia sẻ.

Về thu nhập, chồng của Quyền có mức lương cố định 11 triệu/tháng. Thu nhập của Quyền không ổn định, có tháng kiếm được 20 triệu, nhưng cũng có tháng chỉ vỏn vẹn 8 triệu.

Gia đình Quyền có tổng cộng 8 người, gồm: hai vợ chồng, hai con nhỏ, mẹ chồng, chị chồng và hai con của chị. Do công việc, chị chồng đưa các con về sống chung, đồng thời góp thêm 5 triệu/tháng vào chi phí ăn uống, điện nước và sinh hoạt.

Là người trực tiếp đi chợ và nấu ăn cho cả nhà, Quyền chia sẻ, mỗi ngày cô chi 150 nghìn đồng cho 2 bữa trưa và chiều của 7 người (bé nhỏ ăn tại lớp). Con số này chưa tính đến các khoản khác như gia vị, dầu ăn, nước mắm hay vật dụng gia đình... vốn được mua riêng khi có khuyến mãi hoặc mua theo tháng.

Mâm cơm mỗi ngày của gia đình vẫn đảm bảo 3 món đủ chất: một món mặn (kho hoặc chiên), một món xào và một món canh. Nếu hôm trước "lỡ" ăn món gì sang tay như lẩu, hải sản..., hôm sau cô sẽ chủ động cân đối lại thực đơn, chọn nguyên liệu vừa túi tiền hơn để đảm bảo mức chi không vượt hạn mức chi tiêu mỗi ngày.

Quyền cũng chia sẻ, mọi người trong nhà không tốn tiền ăn sáng, hai cháu con nhà chị chồng thì chị ấy tự lo khoản ăn sáng, chồng của Quyền làn công trình nên ăn ở cơ quan luôn, bé lớn nhà cô ăn sáng khoảng 300 nghìn/tháng, còn bé nhỏ ăn tại trường.

Chi tiêu khoảng 11 triệu đồng/tháng đủ cho 7 người ăn 2 bữa/ngày và tiền sinh hoạt điện, nước

Chị chồng có đóng góp 5 triệu tiền ăn và sinh hoạt điện nước khi ở cùng, còn mẹ chồng của Quyền ăn chay nên cũng không tốn quá nhiều. Và Quyền cũng quyết định để ra số tiền là 11 triệu dành cho việc chi tiêu, sinh hoạt ăn uống và điện nước cho cả gia đình 7-8 người, 2 triệu cho khoản dự phòng của gia đình, 3 triệu để tiết kiệm online (có lãi suất).

Trong khoản 11 triệu, ngoài tiền ăn hàng ngày, Quyền còn cẩn thận lên kế hoạch cho các khoản chi thiết yếu khác:

- Tiền xăng xe và bình ga: 800.000 đồng/tháng

- Tiền cafe hay chi tiêu riêng của hai vợ chồng: 300.000 đồng/tháng

- Dự phòng hiếu hỉ, đám tiệc: 1,1 triệu đồng/tháng

- Tiền mắm muối, gia vị: 300.000 đồng/tháng

- Chị chồng mua nước giặt, xà phòng, gạo...

Ngoài ra còn tiền học, mua sắm dụng cụ học tập của hai bé, Quyền cố gắng cân đối trong hạn mức chi tiêu của cả nhà. Cô để ra 2,5 triệu cho khoản này có tháng cũng còn lại gần 500 nghìn. Chị chồng sẽ tự lo tiền học, tiền ăn sáng của 2 bé nhà chị, tiền tiêu vặt và tiền xăng xe của chị.

Riêng có vấn đề là tiền điện, nước và tiền mạng của tháng mà nhà chị chồng và mẹ chồng về ở lại tăng đột biến, nên cô cũng phải trích thêm từ khoản dự phòng ra để chi tiêu thêm. Nhưng Quyền cũng chia sẻ, 11 triệu là khoản cô dành ra để chi tiêu nhưng cũng sẽ có lúc cô cân đối để các khoản chi tiêu thực tế không hết 11 triệu.

Vẫn dư tiền để mua vàng

Còn lại tiền tiết kiệm của vợ chồng Quyền, ngoài khoản gửi tiết kiệm online (có lãi suất) là 3 triệu, vợ chồng cô còn khoản tiền lương hàng tháng của vợ, trung bình khoảng 8 triệu/tháng (có tháng thu nhập của Quyền cao hơn). Vậy nên vợ chồng cô vẫn để ra một khoản để mua vàng.

Trong mắt nhiều người, 150 nghìn đồng cho 2 bữa ăn 7-8 người nghe có vẻ "kham khổ". Nhưng với sự tháo vát và cách tính toán tỉ mỉ, Quyền vẫn có thể chi tiêu vừa vặn cho cả nhà. Cô cũng cố gắng đi chợ mua đủ đồ ăn, để không bị thừa.

Tổng thể, dù thu nhập không cao và chi tiêu phải cân đong từng đồng, vợ chồng Quyền vẫn giữ được một khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng. Với cô, đó không chỉ là thành quả của việc chi tiêu hợp lý, mà còn là sự chủ động và biết đủ.

(Nguồn: @quyenxaykenh95haugiang)