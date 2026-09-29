Vợ cựu Viện trưởng khai về tin nhắn 'còn thiếu 4 tờ' khi nhận túi quà hối lộ

Đặng Thị Hòa được Mai Anh đưa 4 cọc tiền 500.000 đồng, sau đó bị cáo đếm thiếu 4 tờ liền nhắn tin hỏi, Hoà khai "chỉ nhắn thế" chứ không thương lượng trước.

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Khai tại toà, bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương ) khai nhận đã nhận tiền, vật chất của bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Hoà khai về lần nhận túi quà là bọc tiền 200 triệu đồng, gồm 4 tệp 500.000 đồng từ Mai Anh. Khi Mai Anh về, bị cáo đếm thấy thiếu 4 tờ 500.000 đồng nên nhắn tin cho Mai Anh: “Còn thiếu 4 tờ”.

- “Tại sao phải nhắn tin nói thiếu 4 tờ?”, chủ toạ truy vấn.

- “Bị cáo chỉ nhắn thế thôi”, Hoà khai.

- “Bị cáo hiểu là phải 200 triệu đồng nên mới thế đúng không?”, chủ tọa hỏi. Hòa trả lời là giữa bị cáo với Mai Anh không có thỏa thuận nào trước đó.

- “Không thương lượng trước sao lại nhắn tin thiếu 4 tờ?”, chủ toạ hỏi.

Vợ cựu Viện trưởng vẫn khẳng định giữa bị cáo và Mai Anh không có thoả thuận trước. Bị cáo thừa nhận đã nhận tiền 2 lần của Mai Anh với mục đích tạo điều kiện cho Mai Anh ở phòng riêng. Ngoài ra, Hoà khai còn được Mai Anh tặng xe máy điện để nhờ chồng bị cáo chuyển Quang, An sang khoa điều trị bắt buộc.

Trước bục khai báo, bị cáo Hòa cũng tường trình lại nội dung bị cáo Trần Văn Trường nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Khi đó, Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền.

Nữ bị cáo khai bản thân không hiểu ý nghĩa các ký hiệu này, nhưng tự hiểu là để đánh dấu tiền của ai đưa.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2023, khi đang trốn Viện, hai vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông gây ra vụ án gây rối trật tự công cộng nên bị khởi tố. Do lo sợ bị bắt giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương “ẩn náu”.

Mai Anh biết thời điểm này ông Trần Văn Trường (cũng là bị cáo trong vụ án) đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Do đó, Mai Anh đã liên hệ với Đặng Thị Hòa (là vợ của Trường) để nhờ Hòa tác động với Trường cho Mai Anh được điều trị tại buồng riêng, có lắp điều hòa và đưa hai con nhỏ cùng hai người giúp việc vào cùng.

Để “lo lót”, ngày 3/9/2023, Mai Anh chuyển khoản 100 triệu đồng vào số tài khoản của Hòa với nội dung “tra tien” và được Hòa nhắn tin xác nhận đã nhận được tiền.

Đến ngày 18/9/2023, Mai Anh nhắn tin với Hòa để hẹn gặp Trần Văn Trường tại nhà riêng. Tối hôm đó, Mai Anh đến nhà thì Hòa mở cửa đón. Mai Anh trao đổi với Trường để xin được vào Viện ở phòng riêng cùng 2 con trai và người giúp việc. Sau đó, Mai Anh để lại gói quà bên trong có hoa quả và tiền.

Khi Mai Anh ra về thì Hòa kiểm tra thấy có số tiền 198 triệu đồng nên sáng hôm sau Hòa đã nhắn cho Mai Anh với nội dung “hôm qua thiếu 4 tờ nhé”.

Đặng Thị Hòa còn bị cáo buộc nhiều lần nhận vật chất, để Nguyễn Thị Mai Anh can thiệp vào hoạt động luân chuyển nhân sự của Viện.

Mai Anh nhờ Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang, Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam. Xin cho Nguyễn Thị Minh Quyên (vợ của Quang) từ Khoa điều trị bắt buộc nam sang Khoa điều trị bắt buộc nữ vì hai vợ chồng không được làm cùng khoa.

Bà Hòa đồng ý, kết quả ngày 2/5/2024, nhóm cựu cán bộ An, Quang và Quyên được chuyển khoa như trên. Đổi lại, Mai Anh mua tặng bà Hòa một xe máy điện giá 51,5 triệu đồng và một xe 3 bánh giá 28,5 triệu đồng.