Vợ của triệu phú Dubai lên tiếng dạy khôn bạn gái tỷ phú Jeff Bezos cách đồng hành bên một người đàn ông giàu có: Mèo nào thắng mỉu nào?

Linda Andrade (ngôi sao mạng xã hội) vốn được biết là vợ của một triệu phú ở Dubai - doanh nhân Ricky Andrade, cô liên tục thực hiện các nội dung xoay quanh phong cách sống của người giàu.



Sau khi chứng kiến hình ảnh tỷ phú giàu thứ 3 thế giới Jeff Bezos cùng hôn thê Lauren Sanchez xuất hiện trên tạp chí Vogue (Mỹ), Linda Andrade đã gửi một lá thư ngỏ tới bà Lauren Sanchez, để chủ động chia sẻ với bà về cách đồng hành bên một người đàn ông giàu có.

"Đầu tiên Lauren, hãy để tôi chúc mừng bạn vì đã đính hôn với người sáng lập Amazon, người giàu thứ ba thế giới, Jeff Bezos - và về những bức ảnh tuyệt vời của Annie Leibovitz trên tạp chí Vogue Mỹ tháng này.

Vâng, có thể nói một số người đã không tử tế trong hướng dẫn cách tạo dáng cho hai bạn nhìn nhau", Linda viết.

Jeff Bezos cùng hôn thê Lauren Sanchez xuất hiện trên tạp chí Vogue (Mỹ)

Linda Andrade cho rằng rất đồng cảm khi thấy bà Lauren Sanchez thường xuyên bị cư dân mạng chỉ trích, chẳng hạn như nói bà không xứng khi được lên Vogue. Và ước mơ lên tạp chí này của Lauren Sanchez được trở thành sự thật nhờ vào một cuộc điện thoại và một cú quẹt thẻ từ Jeff Bezos.

Với kinh nghiệm kết hôn với người giàu có, Linda cho biết sẽ còn phải hứng chịu bình luận ác ý lâu dài.

"Là một ngôi sao TikTok được mệnh danh là bà nội trợ gốc Dubai, tôi đã được gọi với mọi thứ từ 'người vợ ăn bám" đến 'kẻ đào mỏ'.

Tôi đã gặp chồng tôi, doanh nhân Ricky Andrade, rất lâu trước khi anh ấy kiếm được hàng triệu USD nhờ công việc buôn bán hàng ngày, và nếu anh ấy mất tất cả thì tôi sẽ ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy.

Tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy về Jeff mặc dù phải thừa nhận rằng anh ấy sẽ có nguy cơ mất đi khối tài sản trị giá 133 tỷ bảng Anh", Linda khuyên Lauren hãy yêu tỷ phú Amazon thật lòng.

Thứ hai, Andrade hiểu rằng bà Sanchez sẽ cảm thấy khó có thể tin tưởng những người ở xung quanh mình. Bản thân Andrade từng bị bạn thân lừa dối, người này đã tìm cách tán tỉnh chồng của cô. Do đó, học cách sống vui vẻ, thoải mái, mà không đặt lòng tin quá lớn vào ai, cũng là một thử thách đối với... người giàu.

"Một trong những người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi quen biết được sáu năm, đã nhắn tin cho chồng tôi rằng: 'Em muốn làm vợ thứ hai của anh'.

Andrade khẳng định bản thân gắn bó với chồng không phải vì tiền

Sau khi tôi chất vấn cô ấy, cô ấy bảo đó chỉ là một trò đùa, nhưng tôi không cười. Khi bạn giàu có, mọi người muốn có một phần phong cách sống của bạn và mặc dù việc kết hôn nhiều lần có thể là điều bình thường ở Dubai, nhưng đó không phải là điều chúng tôi dự định", nữ ngôi sao TikTok chia sẻ.

Thứ ba, Andrade thấy rằng tiền bạc không phải là vấn đề khi ở bên một người đàn ông giàu có. Việc thu xếp thời gian để đôi bên có thể ở bên nhau và có những trải nghiệm chất lượng mới chính là vấn đề thách thức. Vì vậy, theo Andrade, bà Sanchez sẽ phải học cách tận dụng từng khoảng thời gian có được bên hôn phu tỷ phú của mình.

"Không có gì ngạc nhiên khi mọi người thèm muốn lối sống của tôi. Nếu Jeff giống chồng tôi, anh ấy sẽ luôn tặng quà cho bạn - và tôi nghi ngờ việc anh ấy mua chúng trên Amazon.

Ricky tặng quà cho tôi; anh ấy mua cho tôi một chiếc Mercedes-Benz G-Wagon với giá 153.000 bảng Anh và chiếc nhẫn đính hôn của tôi - chiếc thứ ba của tôi - có giá 40.200 bảng Anh.

Khi chúng tôi cãi nhau, Ricky sẽ bỏ ra 2.400 bảng Anh để mua đồ trang sức cho tôi để xin lỗi. Và có lần, anh ấy đã thuê cả rạp chiếu phim ở Dubai, nơi tôi gọi tất cả đồ ngọt trong thực đơn. Nếu tôi làm anh ấy khó chịu, tôi có thể đãi anh ấy một chiếc bánh sandwich như một lời xin lỗi!

Anh ấy không nghĩ gì đến việc mua cho tôi những món đồ trang sức cầu kỳ - và anh ấy sẽ chỉ mua những viên kim cương có thương hiệu hoặc vàng 24 cara từ các cửa hàng như Cartier hay Boucheron, vì anh ấy thích trả tiền cho những cái tên đó.

Tôi có thể chi ít nhất 3.200 bảng mỗi tháng cho quần áo và lên tới 12.000 bảng mỗi tháng cho đồ trang sức, giày và túi xách. Bây giờ tôi có rất nhiều quần áo và phụ kiện, tôi phải biến một phòng ngủ trống thành tủ đựng đồ.

Những buổi hẹn hò với một người chồng giàu có cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi có ba ngôi nhà - một căn hộ ở Quận Cam, California, một ngôi nhà ở Las Vegas và một căn hộ ở Dubai.

Những buổi hẹn hò ở Dubai đặc biệt thú vị. Chúng tôi đã đi bằng trực thăng qua thành phố và đi du thuyền đến Quần đảo Thế giới - những hòn đảo tư nhân được thiết kế theo hình bản đồ thế giới với những dinh thự mở cửa cho công chúng.

Linda thường xuyên khoe cuộc sống giàu có của mình trên trang cá nhân

Chúng tôi cũng đã lên đỉnh Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới để ăn tối. Đêm hẹn hò đó có giá khoảng 1.600 bảng Anh vì chúng tôi gọi thực đơn 7 món tại nhà hàng.

Mặc dù những buổi tối hẹn hò rất thú vị nhưng hãy lưu ý - chúng có thể không diễn ra thường xuyên như bạn mong muốn. Nhiều khi người đàn ông của bạn sẽ quá bận rộn.

Lễ tình nhân năm nay, Ricky đang đi làm nên đưa cho tôi 16.000 bảng để đi mua sắm. Điều đó khiến tôi khó chịu vì có cảm giác như mình đang được đền đáp. Đi trung tâm mua sắm một mình không vui lắm - tôi muốn ở bên anh ấy.

Tiền có thể không bao giờ là vấn đề với một người đàn ông giàu có, nhưng gặp được anh ta thì có. Bạn chỉ cần dành bất cứ thời gian nào bạn có thể nhận được", Linda khoe khoang về cuộc sống của mình.

Thứ tư, Andrade thấy rằng những người đàn ông thành đạt thường có phần ưa kiểm soát, người phụ nữ ở bên họ có thể sẽ phải học cách làm quen với điều ấy. Chẳng hạn, chồng của Andrade không bao giờ muốn thấy cô chửi thề hoặc sử dụng ngôn từ "kém sang". Anh cũng không thích cảnh nhà cửa bừa bộn, kém sạch sẽ, gọn gàng.

Vì vậy, Andrade luôn phải kiểm soát cách đối thoại của mình. Cô phải nhớ không để đồ lung tung quanh nhà, mọi thứ đều có vị trí riêng của nó. Nếu nhân viên dọn dẹp vệ sinh vì lý do nào đó không thể đến làm việc tại nhà cô theo đúng lịch, chính Andrade sẽ phải nhanh chóng tự tay thực hiện mọi việc để không khiến chồng cô cảm thấy khó chịu khi về nhà.

Thứ năm, Andrade cho rằng bà Sanchez cũng cần làm quen với trạng thái "muốn là phải được" của những ông chồng giàu có.

"Giống như Jeff, chồng tôi là một người đam mê du thuyền. Anh ấy yêu thích bộ phim The Wolf Of Wall Street, trong đó nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort, do Leonardo DiCaprio thủ vai, mua cho vợ mình một chiếc du thuyền và đặt tên nó theo tên cô ấy. Ricky đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều tương tự với tôi và sẽ gọi du thuyền là La Linda.

Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm - tôi 24 tuổi và anh ấy 28 - và hiện tôi đang mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng, vì vậy tôi nghĩ chiếc du thuyền sẽ là 'món quà đẩy' tương lai của tôi nhân dịp sinh con.

Tôi chắc chắn rằng, giàu có cũng đi kèm với những đặc quyền đáng kể, chẳng hạn như khả năng làm những điều điên rồ. Một lần, chồng tôi thèm bánh taco nên anh ấy đã đáp chuyến bay tới Mexico để tìm món ăn đó.

Bất cứ khi nào chúng tôi muốn dùng bữa tại nhà hàng của Gordon Ramsay ở Las Vegas, chúng tôi sẽ đặt chuyến bay và về nhà ở Quận Cam ngay trong đêm đó nếu chúng tôi không muốn ở lại qua đêm.

Một lần khác, Ricky đột nhiên cảm thấy thèm mì ống và nói: 'Chúng ta hãy đến Ý - tôi muốn một số món ăn Ý chính thống.' Tôi tưởng anh ấy nói đùa nhưng anh ấy đã đặt vé máy bay. Nhưng sau đó dịch Covid bùng phát nên chúng tôi phải hủy bỏ.

Trong khi tôi thích nấu ăn, giống như bạn và Jeff, thì chồng tôi thích đi ăn ngoài, và ở Dubai đồ ăn rất xa hoa. Chồng tôi rất thích vàng nên anh ấy sẽ gọi món bít tết vàng - bít tết nạm vàng lá 24 cara có giá 965 bảng Anh. Tôi thích trứng cá muối hơn.

Khi đến Cung điện Emirates ở Abu Dhabi, chúng tôi sẽ gọi cà phê vàng - một loại cà phê rắc vàng, có giá 64 bảng Anh một cốc", vợ triệu phú Dubai nói.

Nhưng Linda cũng cho rằng, tới một thời điểm, khi mọi thứ xa hoa, mọi trải nghiệm hiếm có đều không còn có sức hấp dẫn lớn nữa, điều họ thèm muốn nhất lại là những trải nghiệm giản dị khiến cả hai cùng cảm thấy dễ chịu và có được sự riêng tư đích thực.

Chẳng hạn như một bữa tối ấm cúng với pizza tại nhà riêng mà không có sự xuất hiện của ai khác.

Thứ sáu, Andrade thừa nhận rằng cô cũng bị áp lực phải đẹp trong mọi hoàn cảnh. Andrade phải tích cực luyện tập để không tăng cân, đều đặn thực hiện các biện pháp chăm sóc sắc đẹp. Cô chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất thuộc về diện mạo.

Tất cả những công việc ấy không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn đòi hỏi một thái độ thực sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Andrade thậm chí còn ý thức rằng mình cần duy trì sức hấp dẫn ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

"Lauren, áp lực phải luôn xinh đẹp đối với người chồng giàu có của bạn là rất lớn. Mọi người luôn nói với tôi: 'Anh ấy sẽ bỏ bạn để theo người trẻ hơn', điều này thật khó khăn vì dù sao thì ở tuổi 24, tôi vẫn còn khá trẻ.

Tôi tự hỏi Lauren liệu ở tuổi 53, bạn có từng nghe điều tương tự không? Bạn rõ ràng đã làm việc chăm chỉ để có được vóc dáng của mình".

Thứ bảy, Andrade nhấn mạnh tầm quan trọng của những thú vui riêng để giúp bản thân tự cảm thấy mình thú vị, quyến rũ. Chẳng hạn, cô thường tìm tới nhảy múa, khiêu vũ. Hoạt động này giúp cô thấy mình nữ tính, gợi cảm, nhờ đó, cô có trạng thái tinh thần và cảm xúc lý tưởng khi ở bên chồng.

Thứ tám, Andrade hy vọng bà Sanchez có thật nhiều sự tự tin, bởi người ta dễ dàng tôn vinh những thành tựu của nam giới, nhưng lại không nhìn nhận đúng mức những nỗ lực của người phụ nữ đứng sau anh ta. Vì vậy, người phụ nữ ở bên người đàn ông thành đạt phải thật mạnh mẽ, tự tin, có năng lực riêng và hiểu rõ nhất về những thế mạnh của bản thân mình.

Andrade tâm sự thêm rằng, vợ chồng cô đều trưởng thành từ nghèo khó. Họ gặp nhau khi cả hai còn đang làm những công việc thu nhập thấp. Hiện tại, chồng của Andrade có thể kiếm được 100.000 USD/ngày từ các hoạt động kinh doanh.

Nhìn lại xuất phát điểm, Andrade biết rằng mình gắn bó với chồng không phải vì tiền. Vì vậy, hai người có niềm tin lớn dành cho nhau và không hề có thỏa thuận tiền hôn nhân.

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Andrade vẫn thấy mình cần có sự độc lập về tài chính, không bị phụ thuộc tuyệt đối vào bạn đời. Chính sự độc lập sẽ giúp cô tự tin và càng được trân trọng hơn. Andrade cho biết cô cũng có hoạt động kinh doanh của riêng mình để đảm bảo bản thân có thể xoay xở trong các tình huống biến động.

Cuối thư, Andrade cho biết cô rất vui được chia sẻ những kinh nghiệm của cá nhân mình tới bà Sanchez. Cô hy vọng bà Sanchez cũng sẽ chia sẻ với cô một số kinh nghiệm của bà.

Linda Andrade đã gắn bó trong hôn nhân với người chồng triệu phú được 5 năm, cô đang ở tuổi 24, chồng cô 28 tuổi. Andrade đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6 và được chồng hứa mua tặng du thuyền sau khi sinh con.

Jeff Bezos trong tiệc đính hôn

Như thường lệ, nội dung do Andrade thực hiện lại gây tranh luận. Một số độc giả cho rằng Andrade chia sẻ thẳng thắn, giúp họ có thêm định hướng để phát triển bản thân và trở thành một người bạn đời lý tưởng. Nhưng cũng có nhiều độc giả cho rằng Andrade có lối sống quá thực dụng. Hơn thế, cô còn quá trẻ, chưa đủ trải nghiệm để có thể đưa ra lời khuyên.

"24 tuổi và còn chưa sinh con đầu lòng, cô ấy hãy cố gắng đi qua 20 năm hôn nhân và có vài đứa con đi đã, rồi cô ấy mới có thể đưa ra lời khuyên được. Cô ấy đã đạt được điều gì đáng kể một cách tự lực chưa? Hãy cứ chờ xem...

Cuộc sống này không dễ dàng đâu, ngay cả với người giàu và người đẹp cũng vậy thôi", một độc giả bình luận và nhận được gần 1.500 lượt tương tác "thích".

Theo Daily Mail