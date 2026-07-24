Vợ của ngôi sao nghìn tỷ Vbiz "náo loạn" miền Tây, lộ nhan sắc thật qua camera thường hút 1 triệu người xem!

Sự xuất hiện của sao nữ này viral khắp mạng xã hội

Những ngày gần đây, loạt điểm du lịch sông nước ở miền Tây liên tục "gây bão" mạng xã hội khi thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Không nằm ngoài xu hướng, Hari Won cũng vừa có chuyến ghé thăm cồn Thới Sơn (Đồng Tháp) và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ hòa mình vào không khí miền Tây hiện đã thu về hơn 1 triệu lượt xem, nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Xuất hiện với trang phục màu xanh nhạt kết hợp quần hồng pastel, Hari Won gây ấn tượng bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Dù được ghi lại hoàn toàn bằng camera thường, bà xã Trấn Thành vẫn ghi điểm với làn da sáng, nụ cười tươi và visual gần như không có nhiều khác biệt so với những hình ảnh tự đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, thách thứ camera thường.

Hari Won "náo loạn" miền Tây, cô đu trend địa điểm du lịch hot nhất thời gian gần đây (Nguồn: @scsangsc)

Trong chuyến đi, Hari Won tham gia hoạt động ngồi xuồng len lỏi qua những rặng dừa nước, trải nghiệm đang rất được yêu thích tại các điểm du lịch miền Tây thời gian gần đây. Đội chiếc nón lá đặc trưng, nữ ca sĩ liên tục nở nụ cười rạng rỡ, hào hứng ngắm cảnh và giao lưu với những người xung quanh. Xuyên suốt hành trình, Hari Won giữ năng lượng tích cực, thoải mái tạo dáng trước ống kính và không ngần ngại tương tác với mọi người.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Hari Won còn ghi điểm nhờ sự thân thiện. Khi bắt gặp nhiều người nhận ra mình, nữ ca sĩ luôn tươi cười đáp lại, khiến bầu không khí trên những chiếc xuồng trở nên sôi động hơn. Sự gần gũi của bà xã Trấn Thành nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Hari Won ăn diện giản dị mà nổi bật, cô tươi rói trong chuyến đi về miền Tây

Nhan sắc thách thức camera thường của Hari Won khiến hơn 1 triệu người phải trầm trồ

Hari Won vui vẻ giao lưu, cô được người dân chào đón nhiệt tình

Hari Won cũng tỏ ra thích thú với chuyến đi khám phá vùng sông nước

Hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành

Kết hôn từ cuối năm 2016, Hari Won và Trấn Thành đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ. Dù không ít lần đối mặt với những tin đồn rạn nứt hay áp lực từ dư luận, cả hai vẫn lựa chọn sát cánh, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cặp đôi cũng được xem là một trong những cặp vợ chồng hot của Vbiz bởi cách dành sự tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ nhau.

Trên sân khấu, Trấn Thành là MC, diễn viên và đạo diễn đình đám, liên tiếp ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn thành công nhất phòng vé Việt. Thế nhưng khi trở về nhà, nam nghệ sĩ lại nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người chồng hết mực yêu thương và cưng chiều Hari Won. Anh thường xuyên chăm sóc, động viên bà xã, công khai bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội cũng như luôn đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống.

Hari Won được khen "nhan sắc không tuổi", có cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn

Về phía Hari Won, nữ ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có Trấn Thành bên cạnh. Cả hai luôn ưu tiên trò chuyện, lắng nghe nhau để giải quyết những khác biệt, thay vì để mâu thuẫn kéo dài. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó và thường xuyên khiến khán giả "tan chảy" bởi những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho đối phương.

Trấn Thành luôn dành sự yêu thương, cưng chiều hết mực cho vợ

Ảnh: FBNV