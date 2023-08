Vợ của Bùi Tiến Dũng bị ốm vẫn làm điều này cho con khi chồng vắng nhà

Chiều 25/8, nàng WAG Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đội nắng khi ra ngoài mua đồ. Dianka mặc bộ đồ màu hồng ngọt ngào và đeo phụ kiện cùng màu. Cô để mặt mộc, vừa đi vừa lấy tay che ánh nắng chói chang. Dù không trang điểm, bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp nhờ nụ cười tươi tắn.

Dianka cho biết bản thân cô đang bị ốm. Nhưng "true love" (tình yêu đích thực - PV) đã khiến cô vượt qua sự mệt mỏi để vui vẻ ra ngoài mua bóng bay về cho con trai. Bởi đó là ngày con trai đầu lòng của Dianka và Bùi Tiến Dũng - Bùi Danil - tròn 9 tháng tuổi. Vợ chồng Tiến Dũng muốn ghi lại chi tiết những dấu mốc trong cuộc đời của con trai nên cả hai cố gắng chụp những bộ ảnh đánh dấu thời gian tròn tháng tuổi cho con.

Dianka bị ốm vẫn đội nắng đi mua bóng bay về cho con trai cưng

Vì Tiến Dũng đang ở Hà Nội tập trung cùng CLB chủ quản chuẩn bị cho trận đấu cuối của mùa giải 2023 nên Dianka một mình tổ chức ngày kỉ niệm con trai còn 9 tháng tuổi. Dianka nhắn nhủ: "Love you to the moon and back. Happy 9 months old. Just be healthy my little boy" (Mẹ yêu con bằng cả cuộc đời. Chúc mừng con tròn 9 tháng tuổi. Hãy luôn khoẻ mạnh nhé, cậu bé của mẹ - PV).

Bùi Tiến Dũng xa nhà cũng đăng ảnh con trai với lời tâm sự: "Danil 9 tháng tuổi xin chào mọi người ạ. Điều hạnh phúc nhất của ba mẹ là được thấy con vui vẻ, khoẻ mạnh và bình an mỗi ngày. Cả nhà yêu con".

Ngày mai 27/8, vòng cuối của V.League 2023 sẽ diễn ra. Bùi Tiến Dũng đang đứng trước cơ hội nâng cúp vô địch cùng CLB Công an Hà Nội.