Vợ cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về cuộc sống của ông Minh - bà Giao sau khi nhận hơn 1,5 tỷ từ mạnh thường quân

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện đặc biệt của đôi "vợ chồng hờ" Ba Minh (Đồng Tháp) và cô Thái Thị Giao (Nghệ An) khiến nhiều người xôn xao chú ý. Tưởng chừng sau khi bà Giao trở về quê Nghệ An đoàn tụ cùng con cháu, ông Minh sẽ phải tiếp tục quãng đời còn lại trong cô quạnh. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, bà lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định bỏ lại tất cả để quay trở lại miền Tây, sum vầy bên người bạn đời già nửa cuộc đời.

Niềm vui đoàn tụ càng trọn vẹn hơn khi ông bà nhận được sự giúp đỡ lớn từ cộng đồng. Cụ thể, hơn 1,5 tỷ đồng đã được các mạnh thường quân gửi tặng, giúp hai cụ có thể mua đất, xây nhà, mong một cuộc sống ổn định, đỡ nỗi lo cơm áo tuổi xế chiều.

Căn nhà ông Minh và bà Giao hiện đang sinh sống

Tưởng chừng những sóng gió quá khứ đã khép lại, mở ra cho ông Minh và bà Giao một trang đời mới bình yên, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Việc thuê người xây dựng ngôi nhà mới, cũng như cách sử dụng số tiền được ủng hộ, tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán, khiến cuộc sống của hai cụ vẫn chưa thôi những ồn ào ngoài ý muốn.

Cuộc sống hiện tại của ông Minh và bà Giao ra sao?

Chúng tôi đã tìm về xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp - nơi ông Ba Minh và bà Giao đang sinh sống để tận mắt chứng kiến cuộc sống của đôi "vợ chồng hờ" đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Hiện ông Minh và bà Giao vẫn sinh sống trong căn nhà cũ trước đó Hiện ông Minh và bà Giao vẫn sinh sống trong căn nhà cũ trước đó

Con đường đất nhỏ dẫn vào căn nhà tạm của ông bà nằm lọt thỏm giữa những rặng cây. Bà con lối xóm kể, từ ngày bà Giao quay lại, ngôi nhà ấy bỗng rộn ràng hơn hẳn. Ông Minh, vốn lặng lẽ, nay vui vẻ, tươi tắn như trẻ lại.

Trước đó, nhiều người từng nghĩ cuộc đoàn tụ của họ khó xảy ra. Sau khi trở về Nghệ An với con cháu, bà Giao đã ổn định cuộc sống nơi quê nhà. Vậy mà chỉ ít ngày sau, bà bất ngờ bỏ lại tất cả để quay lại miền Tây, ở bên ông Minh - người đã cùng bà trải qua bao năm tháng thăng trầm.

Con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Minh

Chia sẻ với chúng tôi, bà Chi (hàng xóm, cũng là vợ cũ của ông Minh) cho biết, vì bận đi làm nên bà ít quan tâm những lời bàn tán xung quanh. Tuy vậy, bà vẫn cảm thấy vui khi thấy ông Minh và bà Giao được nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ. "Tôi cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ cho ông Minh và bà Giao vì cũng lớn tuổi rồi, mần đâu có ra tiền đâu. Mọi người giúp đỡ ông bà ấy như vậy tôi cũng rất mang ơn, dù không có liên quan hay tham gia vào tiền bạc nhưng tôi cũng gửi lời cảm ơn", bà Chi nói.

Dù sống sát nhà, bà Chi kể từ trước đến nay hầu như không trò chuyện với ông Minh, chỉ thỉnh thoảng trao đổi đôi câu với bà Giao. Về số tiền các mạnh thường quân quyên góp, bà Chi cho rằng đây là khoản dành riêng cho ông Minh sau khi bà Giao đã về quê, nên "nó thuộc về ông Minh chứ không thể chia ra được"

"Đây là tiền mạnh thường quân thương cho hoàn cảnh mà ủng hộ ông Minh. Còn bà Giao thương ông Minh, quay lại là vì tình nghĩa. Nói chia sao mà chia được, tiền đó 2 ông bà để cất nhà là cũng hết, rồi cũng phải đi bán vé số kiếm tiền ăn chứ cũng đâu có còn".

Bà Chi - vừa là vợ cũ vừa là hàng xóm nhà ông Minh, chia sẻ

Bà nói thêm: "Giờ con cái của dì Giao ở ngoài kia cũng không quan tâm dì nữa. Hai người họ có ốm đau, bệnh hoạn là mẹ con tôi ở đây cũng đùm bọc, chứ bỏ được đâu. Không biết thì thôi chứ biết là tôi cũng bảo con cháu qua thăm nom chăm sóc, hết tình thì còn nghĩa".

Bà còn xác nhận việc ông Minh và bà Giao đã trích tiền ủng hộ để làm từ thiện: "Có ủng hộ khoảng 5 tấn gạo cho hoàn cảnh khó khăn, rồi mấy người ốm đau, già cả thì dì Giao cũng cho 500-1 triệu. Có cho tiền, có cho gạo,... ít nhiều gì không biết nhưng mà sự thật là cũng có cho".

Chị Ngọc Xuyên, một người dân trong xóm, lại bày tỏ góc nhìn khác: "Một người bỏ con cho vợ lớn nuôi, một người thì bỏ 4 đứa con ngoài quê cho chồng nuôi. Nhưng hai ông bà sống trong xóm cũng không mất lòng ai. Tôi cũng nghe nói có mua 5 tấn gạo để phát tặng cho bà con nghèo, khó khăn…".

Cũng theo chị Xuyên, kể từ khi nhận được khoản hỗ trợ từ mạnh thường quân, chị chưa thấy ông Minh và bà Giao đi bán vé số trở lại. Bản thân chị cũng nghe một số lời đồn đoán không hay về lối sống của bà Giao tuy nhiên chị cũng chỉ là nghe đồn.

Chính quyền địa phương nói gì về sự hỗ trợ và việc sử dụng tiền từ mạnh thường quân?

Ông Lê Đức Hiền – Phó chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết chính quyền địa phương từng chứng kiến các mạnh thường quân trao cho ông Minh hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ.

"Một tỉ rưỡi người ta hỗ trợ là dưới hình thức mua đất cất nhà chứ không phải để tiêu xài. Nên khi nào chú cất nhà hết đi, dư lại chú mới được xài. Phía xã cũng xác nhận hoàn cảnh chú Minh khó khăn trước giờ. Hiện tại, phía xã hỗ trợ về mặt pháp lí khi mua đất đai để cất nhà... còn việc tiền nong thì xã không can thiệp", ông Hiền cho biết.

Trụ sở UBND xã Tân Long

Theo ông Hiền, địa phương "hoan nghênh các mạnh thường quân khi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong xã", đồng thời xác nhận việc ông Minh và bà Giao đã tặng một phần gạo cho các hộ nghèo.