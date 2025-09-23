Người đàn ông đánh bạn gái dã man trước quán bi-a: Nạn nhân không ra trình báo, đã xin nghỉ việc

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều 22/9, đoạn clip ghi lại một phần sự việc diễn ra trước quán bi-a P. trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương (Hà Nội) khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo nội dung từ camera an ninh thì vào khoảng 4h45 sáng 17/9, một người đàn ông đẩy cô gái mặc áo đỏ từ trong quán ra ngoài rồi dùng tay, chân liên tục đá vào người, vùng đầu của nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, người này tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân. Một phụ nữ khác chạy tới can ngăn nhưng bất thành.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân không ra cơ quan công an trình báo sự việc và đã xin nghỉ việc tại quán bi-a này.





Mặc dù nạn nhân không trình báo song khi nắm được thông tin gây bức xúc trong dư luận, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn tiến hành xác minh. Thông tin trên VietNamNet, công an phường Xuân Phương cho hay đã mới chủ quán bi-a P. lên trụ sở làm việc.

Theo trình bày của chủ quán, cô gái bị đánh vốn là nhân viên của quán. Người đàn ông và cô gái có quan hệ yêu đương. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do người này không đồng ý để bạn gái đi làm tại quán nên dẫn đến hành vi bạo lực.

Công an phường Xuân Phương đang liên hệ với nạn nhân để ghi lời khai, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.