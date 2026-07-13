Vợ cũ Ronaldo từng trải qua vụ bê bối Internet chấn động Brazil.

Ngày nay, khi nhắc đến vợ cũ của danh thủ Ronaldo, nửa triệu người theo dõi mạng xã hội của Daniella Cicarelli, đã quen với hình ảnh một người phụ nữ mê vận động, tập luyện cường độ cao, sở hữu vóc dáng săn chắc và một lối sống lành mạnh ở tuổi 48. Thế nhưng ít người nhớ, đúng 2 thập kỷ trước, cựu người mẫu Brazil này từng là nhân vật chính của một trong những vụ bê bối Internet hy hữu nhất thế giới: khi đoạn video nhạy cảm của cô lan truyền rộng rãi, buộc toà án Brazil phải ban lệnh cấm công chúng truy cập YouTube vào năm 2006.

Từ người mẫu đình đám đến người phụ nữ bên cạnh huyền thoại Ronaldo Béo

Sinh năm 1978 tại Belo Horizonte (Brazil), Daniella Cicarelli bước vào nghề người mẫu khi còn khá trẻ. Năm 1998, cô chuyển tới São Paulo để phát triển sự nghiệp và nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2001 khi Daniella xuất hiện trong một quảng cáo của Pepsi và trở thành gương mặt được biết đến rộng rãi trên toàn quốc. Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc nét cùng hình ảnh gợi cảm, cô tiếp tục thử sức với diễn xuất trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình.

Daniella sau đó trở thành người dẫn chương trình của MTV Brasil. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông nước này.

Tuy nhiên, công chúng quốc tế có lẽ biết đến Daniella nhiều hơn qua mối quan hệ với huyền thoại bóng đá Ronaldo Nazário (Rô Béo). Năm 2005, Daniella và "Người ngoài hành tinh" trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhất làng giải trí - thể thao.

Cả hai từng tổ chức một buổi lễ xa hoa tại Pháp, song chuyện tình chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi đường ai nấy đi. Dù vậy, cuộc hôn nhân chóng vánh ấy đã giúp Daniella trở thành nàng WAG có sức hút truyền thông khổng lồ tại Brazil những năm đầu 2000.

Đoạn clip khiến hàng triệu người Brazil không thể vào YouTube

Sau khi chia tay nam danh thủ, tháng 9/2006, tên tuổi Daniella Cicarelli một lần nữa phủ kín mặt báo nhưng lần này vì một lý do ngoài ý muốn. Trong chuyến đi tới Tây Ban Nha, Daniella và bạn trai khi đó đã bị paparazzi ghi lại khoảnh khắc riêng tư trên bãi biển. Đoạn clip sau đó được phát trên chương trình Dolce Vita của kênh Telecinco tại Tây Ban Nha trước khi nhanh chóng tràn lan trên mạng.

YouTube khi ấy vẫn còn là một nền tảng video tương đối non trẻ, nhưng tốc độ lan truyền của đoạn clip đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của Internet. Video liên tục được đăng tải, gỡ xuống rồi lại xuất hiện dưới những tài khoản khác nhau. Trong nhiều ngày, đây trở thành một trong những nội dung được xem nhiều nhất tại Brazil.

Cựu người mẫu và bạn trai cũ của cô đã quyết định đưa vụ việc ra pháp luật, yêu cầu Google gỡ sạch nội dung này và bồi thường 116.000 USD cho mỗi ngày video nóng của họ vẫn còn trên YouTube.

Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng và đến đầu năm 2007, tòa án Brazil đã ban lệnh chặn truy cập YouTube trên lãnh thổ nước này. Khoảng 5,7 triệu người dùng được cho là đã bị ảnh hưởng trong thời gian nền tảng không được cấp phép tại Brazil.

Sự việc lập tức gây tranh cãi dữ dội, thời điểm đó Daniella vẫn đang làm việc tại MTV Brasil, đài truyền hình được cho là đã nhận gần 80.000 email phản đối. Thậm chí, một số người còn tập trung bên ngoài trụ sở nơi cô làm việc để bày tỏ sự không đồng tình. YouTube bị chặn trong khoảng 2 ngày trước khi quyền truy cập được khôi phục trở lại.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ

Việc YouTube hoạt động trở lại không đồng nghĩa câu chuyện giữa Daniella Cicarelli và Google đã kết thúc. Năm 2007, phía YouTube từng giành phần thắng với lập luận: không thể kỳ vọng quyền riêng tư tại một bãi biển công cộng, tuy nhiên, Daniella đã tiếp tục kháng cáo. Đến năm 2008, tòa án bang São Paulo đảo ngược quyết định trước đó, cho rằng đoạn video quay lén đã xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng và không mang lại giá trị gì cho công cộng.

Vụ kiện kéo dài thêm nhiều năm, Daniella từng yêu cầu khoản tiền bồi thường tích luỹ lên đến 24 triệu USD cho khoảng thời gian video không được gỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng vào năm 2015 không đưa ra con số như cô mong muốn.

Tòa án Brazil quyết định Google phải bồi thường cho cặp đôi mỗi người 250.000 real Brazil (tương đương 64.000 USD). Gần 9 năm kể từ ngày đoạn clip xuất hiện, một trong những vụ kiện nổi tiếng nhất Brazil mới đi đến hồi kết.

Rời xa thị phi trở thành tín đồ fitness

Gần hai thập kỷ đã trôi qua kể từ vụ video gây chấn động. YouTube giờ đây đã có một hàng rào chắn kiêng cố, còn chân dài Brazil cũng bước sang một chương hoàn toàn khác. Nữ người mẫu tái hôn với doanh nhân Guilherme Menge vào năm 2019. Cuộc sống hiện tại của cô cũng kín tiếng hơn đáng kể so với giai đoạn tên tuổi liên tục xuất hiện trên truyền thông giải trí.

Sau thời kỳ hoạt động mạnh trong giới người mẫu và truyền hình, Daniella dần thay đổi hướng đi. Cô từng tiếp tục xuất hiện trên sóng, đảm nhận vai trò giám khảo Got Talent Brazil, nhưng đến khoảng năm 2013, người đẹp bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho tập luyện.

Từ sở thích vận động, ba môn phối hợp dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Daniella. Trên mạng xã hội hiện tại, hình ảnh gắn liền với cựu người mẫu không còn là những bộ ảnh thời trang gợi cảm hay các câu chuyện tình ái đình đám. Thay vào đó là xe đạp, đường chạy, hồ bơi và những buổi tập có cường độ khiến người xem cũng phải "mệt hộ".

Nhờ lối sống vận động bền bỉ Daniella xây dựng và duy trì một vóc dáng săn chắc, đồ sộ. Cô thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện, các hoạt động ngoài trời và cuộc sống xoay quanh thể thao. Hình ảnh này giúp người đẹp Brazil dần được nhìn nhận như một fitness influencer, truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu vận động.

Nhìn vào trang cá nhân đầy những buổi chạy, đạp xe và tập luyện hiện tại, nếu không nhắc lại quá khứ, có lẽ không nhiều người trẻ biết người phụ nữ mê triathlon này từng là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Brazil, từng có chuyện tình gây sốt với huyền thoại bóng đá và đặc biệt từng trở thành nhân vật trung tâm của sự cố khiến hàng triệu người tại quê nhà mất quyền truy cập YouTube. Một quá khứ quá ồn ào so với hình ảnh fitness influencer đầy năng lượng của Daniella Cicarelli hôm nay.

Ảnh: Internet, IGNV