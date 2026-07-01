Vợ cũ hơn 9 tuổi của Quách Ngọc Ngoan: "Tôi sắp 50, liệu có đám cưới được nữa không?"

Chia sẻ của vợ cũ hơn 9 tuổi của diễn viên Quách Ngọc Ngoan thu hút sự chú ý.

Phượng Chanel.

Mới đây, doanh nhân Phượng Chanel - vợ cũ diễn viên Quách Ngọc Ngoan - thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin về đám cưới của siêu mẫu Paulina Porizkova ở tuổi 61, đồng thời bày tỏ cảm xúc muốn tìm được bến đỗ mới.

"Tôi sắp 50, liệu có đám cưới được nữa không các ông?", Phượng Chanel viết trên trang cá nhân.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được bình luận hài hước từ bạn bè và người theo dõi như: "Còn thở là còn cưới", "Cưới mạnh đi chị", "Em hóng đám cưới"...

Thời gian gần đây, Phượng Chanel cũng nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái "thả thính", hé lộ việc vẫn độc thân và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.

"Mềnh cũng hình mẫu này sao chưa thấy ai yêu"; "Rồi một ngày anh sẽ bắt gặp em/ Dưới nắng vàng hát vu vơ khe khẽ/ Hẹn sẽ yêu anh vào ngày đó nhé!/ Bởi hôm nay em bận phải yêu đời"; "Tôi sắp ở nhà bên sông lãng mạn hơn thế này đấy các ông, nhưng bắt buộc phải có người yêu mới vui trọn vẹn"... nữ doanh nhân chia sẻ.

Trước đó, dịp Valentine năm nay, Phượng Chanel cũng gây chú ý khi hài hước than thở: "Những năm gần đây Valentin không được cái kẹo cô la nào các ông ạ".

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel sau khi chia tay vẫn là bạn.

Mối tình giữa Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2015, bất chấp khoảng cách 9 tuổi và nhiều ý kiến trái chiều. Trong thời gian yêu nhau, Quách Ngọc Ngoan từng xăm chân dung bạn gái lên ngực trái để thể hiện tình cảm.

Năm 2020, Quách Ngọc Ngoan cho biết trên tờ Thanh Niên, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với nữ doanh nhân này và chào đón con gái chung.

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm gắn bó, Phượng Chanel xác nhận cả hai chia tay vào tháng 4/2021. Nữ doanh nhân cho biết hai người kết thúc mối quan hệ trong hòa bình. Dù không còn đồng hành với nhau, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm và chăm sóc con gái.