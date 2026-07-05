Vợ cũ của Mr Hunter khai về nguồn gốc 143 miếng vàng bị cảnh sát thu giữ

Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.

Hai vợ chồng cùng trốn ra nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngọ được xác định là người cầm đầu, lập và quản lý nhiều văn phòng với hàng chục nhân viên.

Kết luận xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Anh ta sau đó được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Bị can cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Kết luận bổ sung này cho thấy Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu là vợ chồng đã ly hôn nhưng không nêu rõ thời điểm hai người ly hôn.

Bị can Ngô Thị Thêu (áo trắng).

Được biết, sau khi vụ án khởi tố, nhiều bị can bị tạm giam, Lê Khắc Ngọ trốn khỏi Việt Nam sang Campuchia.

Tháng 9/2025, anh ta bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép. Đến ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với C01, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Philippines, hoàn tất thủ tục đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội an toàn, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Còn Ngô Thị Thêu cũng đưa con trốn ra nước ngoài. Đến tháng 5/2025, cảnh sát phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định Thêu đang bị Việt Nam truy nã, nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, giữa tháng 8/2025, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Điều tra xác định Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021 Thêu đã can thiệp, cho tuyển dụng Nam vào đường dây lừa đảo này.

Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn rồi tới Quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Thu hàng trăm miếng vàng, hàng chục bất động sản…

Khám xét chỗ ở đối với Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng. Bị can khai chỉ biết là vàng là của Ngọ mua cho các con. Ngọ là người chuyển số vàng vào két và bản thân chưa từng mở két.

Ở hành vi rửa tiền của Lê Khắc Ngọ, điều tra xác định nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có cũng như đầu tư, tích lũy tài sản, bị can đã mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng.

Bị can Lê Khắc Ngọ.

Trong đó, Căn hộ S2.2906, khu Goldmark, số 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) được Ngọ mua năm 2020. Khi đó, Ngọ và Ngô Thị Thêu vẫn là vợ chồng nên thống nhất mỗi người góp một nửa số tiền mua căn hộ, đã thanh toán cho chủ đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng.

Khi ly hôn, Ngọ và Thêu thỏa thuận căn hộ trên là của Thêu và Ngọ đã bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng để mua căn hộ nêu trên.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn thu giữ đồ vật, tài sản của bị can Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ gồm 18,3 tỷ đồng và 84.825 USD là tiền của Ngọ giao cho Thêu để quản lý, chỉ tiêu khi còn là vợ chồng.

Khi khám xét căn hộ của Thêu, cảnh sát còn thu giữ các thẻ, sổ tiết kiệm; giấy chứng nhận tiền gửi tại các ngân hàng và đã xác minh và phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định 2 bất động sản của Ngọ; 4 căn nhà của Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan quyền bất động sản của hai bị can này.