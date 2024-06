Mới đây, một người phụ nữ ở Brazil đã khiến dân mạng hết sức khó hiểu với hành động tấn công vô cớ bé gái trên phố. Tuy nhiên, hành vi bạo lực này nhanh chóng khiến cô này phải trả giá vì "quả báo" đã đến quá nhanh.

Thông tin trên tờ Daily Mail cho biết, vụ việc xảy ra trên một con phố ở Brazil. Camera an ninh ghi lại cảnh 2 mẹ con đang đi bộ trên vỉa hè thì đột nhiên một phụ nữ mặc váy hồng đi ngược chiều đã tát vào mặt bé gái.

Người phụ nữ váy hồng vô cớ tát bé gái không quen biết trên phố.

Cái tát bất ngờ khiến bé gái đau đớn và choáng váng, còn người mẹ thì hết sức tức giận và định quay lại để đối chất với kẻ tấn công. Có lẽ vì không muốn mẹ dính vào rắc rối nên bé gái đã kéo tay người mẹ đúng lúc người phụ nữ kia định vung thêm một đòn nữa vào họ nhưng lần này đã trượt.

Tuy nhiên, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và lao đến và đạp ngã người phụ nữ váy hồng. Xô xát xảy ra, người đàn ông cố gắng tấn công thêm vài lần nữa, một phụ nữ khác chạy tới định can thiệp.

Người phụ nữ bị một người đàn ông khác tấn công sau hành vi bạo lực.

Đoạn cuối video kết thúc bằng việc người phụ nữ váy hồng bỏ đi, còn những người qua khác thì đang ra hỏi han tình trạng của hai mẹ con. Đa số người dùng mạng xã hội ủng hộ quyết định của người đàn ông khi đến giúp đỡ hai mẹ con trước hành động bạo lực của người phụ nữ áo hồng.

"Thật may vì có người đàn ông can thiệp, nếu không 2 mẹ con có thể bị người phụ nữ mất trí kia tấn công tiếp", một người viết. "Tấn công một đứa trẻ không có lý do gì đúng là không chấp nhận được, cô ta đã nhận được kết quả xứng đáng", một người khác bình luận.

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng chưa chắc người đàn ông kia "ra đòn" vì đòi công bằng cho bé gái mà có thể là do mâu thuẫn gì đó với cô gái váy hồng.

Brazil: Vô cớ tát bé gái trên phố, người phụ nữ gặp ngay quả báo.

Trong khi đó, một đoạn video xuất hiện vào đầu tuần này cho thấy khoảnh khắc một người phụ nữ và bạn của cô ta cũng phải nhận quả báo ngay lập tức sau khi ném trứng vào một ngôi nhà.

Mỹ: Ném trứng vào nhà người khác, 2 phụ nữ gặp quả báo ngay sau đó chỉ vài giây.

Đoạn phim về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội khi hai người phụ nữ nhanh chóng ném trứng và các vật dụng khác vào một ngôi nhà và chiếc xe đậu trên lối vào nhà ở thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ. Khi họ vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, một trong 2 người phụ nữ đã điên cuồng lái chiếc SUV màu đen vượt qua biển báo dừng và đâm vào một chiếc ô tô đang chạy tới.

