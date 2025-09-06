Vợ chồng U70 tuổi bán nhà gấp, định dùng 10 tỷ đồng mua vàng, ngân hàng đồng ý giao dịch rồi lại báo cảnh sát

Phát hiện bất thường từ giao dịch mua vàng

Chiều 19/12/2024, Công an phường Giang Phố Lộ (quận Dương Phố, Thượng Hải, Trung Quốc) thuộc Sở Công an thành phố đã nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng trên địa bàn. Nhân viên ngân hàng cho biết, một cặp vợ chồng hơn 70 tuổi kiên quyết muốn mua số vàng trị giá 2,8 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng) nhưng không giải thích rõ mục đích. Nghi ngờ đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo, phía ngân hàng lập tức báo cho cơ quan công an.

Ảnh minh hoạ

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cả hai ông bà đều tỏ ra chống đối, kiên quyết từ chối tiết lộ lý do thực sự của việc mua vàng.

Hé lộ kịch bản lừa đảo tinh vi

Qua quá trình trao đổi kiên nhẫn và điều tra ban đầu, cảnh sát xác định vợ chồng ông Trương trước đó đã bán một căn nhà đứng tên mình. Lần này họ dùng toàn bộ tiền bán nhà để mua vàng. Hành vi bất thường này lập tức khiến lực lượng chức năng cảnh giác cao độ, nhận định nhiều khả năng hai ông bà đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa cặp vợ chồng về trụ sở công an để tiến hành làm rõ.

Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục, hai ông bà vẫn liên tục vòng vo, khẳng định việc mua vàng chỉ là để chuẩn bị quà Tết cho con cháu và không muốn cho con trai và con gái biết. Tuy nhiên, quá trình xác minh của cảnh sát cho thấy, hai cụ chỉ có một người con gái là chị Trương và lời khai của họ nhiều chỗ mâu thuẫn. Sau khi liên hệ được với chị Trương, lực lượng công an đã mời chị đến trụ sở để phối hợp cùng tham gia công tác vận động, thuyết phục cha mẹ.

Ảnh minh hoạ

Trước sự phối hợp kiên trì của công an và con gái, vợ chồng ông Trương cuối cùng cũng chịu khai thật. Ông Trương cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một kẻ tự xưng là “cảnh sát Lý”. Đối tượng dựng lên kịch bản rằng thông tin căn cước của ông liên quan đến một vụ án lừa đảo, nếu không muốn bị truy tố và ngồi tù thì phải mua vàng thỏi giao cho “nhân viên” để “kiểm tra tài sản”. Chúng còn đe dọa: nếu tiết lộ lý do mua vàng cho bất kỳ ai, cơ hội “thẩm định” sẽ lập tức bị hủy bỏ.

Tin lời kẻ lừa đảo, ông Trương đã vội vàng bán gấp căn nhà đứng tên mình với giá thấp hơn thị trường, rồi mang toàn bộ số tiền bán nhà đến ngân hàng để mua vàng thỏi. Thậm chí, trong lúc bị lừa “tẩy não”, ông còn tự nghĩ ra lý do mua vàng để qua mặt nhân viên ngân hàng và lực lượng công an.

Ngăn chặn kịp thời

Để giúp ông Trương hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, cảnh sát đã lập tức kết nối video trực tiếp với đối tượng và tiến hành đối chất ngay tại chỗ. Đúng như dự đoán, khi thấy trên màn hình là cảnh sát thật sự, kẻ mạo danh liền cúp máy và lập tức chặn số điện thoại của ông Trương.

Ông Trương cuối cùng cũng nhận ra toàn bộ âm mưu lừa đảo, nhớ lại hành động bốc đồng trước đó mà vẫn còn sợ hãi. Nhằm nâng cao ý thức phòng chống lừa đảo cho ông và gia đình, lực lượng công an đã tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về kỹ năng nhận diện thủ đoạn tội phạm công nghệ cao. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện đối với điện thoại của hai ông bà để loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Cơ quan công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, khi gặp những tình huống tương tự phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tài chính, chung tay bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân.

Theo Baidu