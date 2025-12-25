Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành 2 người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam, bỏ xa những người còn lại

Tính đến ngày 24/12/2025, tổng giá trị tài sản của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng thêm gần 200.000 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng và tăng 840.900 tỷ đồng so với đầu năm (khoảng 3,5 lần).

Ở vị trí dẫn đầu, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup tiếp tục bỏ xa phần còn lại với khối tài sản chứng khoán lên tới 762.600 tỷ đồng, tăng gần 178.000 tỷ đồng so với cuối tháng 11, tương đương mức tăng khoảng 30%. Đây cũng là mức tăng tài sản mạnh nhất trên bảng xếp hạng này.

Theo dữ liệu của Forbes ngày 24/12, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 29,9 tỷ USD, vượt qua con số 29,6 tỷ USD của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. ﻿

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng, Phó Chủ tịch Vingroup) sở hữu 57.700 tỷ đồng, vượt qua tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát) và xếp ở vị trí thứ 2 chỉ sau 3 ngày giao dịch. Trước đó, kết phiên ngày 19/12, bà Hương kém người xếp thứ 2 là ông Trần Đình Long khoảng 2.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương Phó Chủ tịch Vingroup) nắm 38.500 tỷ đồng.

Chỉ riêng 3 thành viên gia đình ông Vượng đã nắm giữ gần 860.000 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng tài sản của Top 20.﻿

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là ông Trần Đình Long với giá trị tài sản 52.600 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối tháng trước.



Ở vị trí thứ 4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) sở hữu 45.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối tháng 11. Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch Sunshine Group) ghi nhận mức sụt giảm đáng kể 7% so với cuối tháng trước khi tài sản còn 38.900 tỷ đồng. ﻿

Nhiều Chủ tịch khác trong Top 20 có sự điều chỉnh giảm giảm tài sản so với đầu tháng. Ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) hay ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT), ông Nguyễn Văn Tuấn (CEO Gelex) ghi nhận mức giảm tài sản từ 2% – 5%.



Ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch Thế Giới Di Động) và ông Trần Lê Quân (Founder Thế Giới Di Động) ghi nhận tài sản lần lượt đạt 16.400 tỷ đồng (xếp thứ 9) và 10.200 tỷ đồng (xếp thứ 15), tăng 10% so với cuối tháng 11.﻿

Đáng chú ý, bà Kim Ngọc Cẩm Ly - vợ của Phó Chủ tịch VPBank ông Bùi Hải Quân bất ngờ xếp ở vị trí thứ 20 dù không tăng tài sản so với đầu tháng (8.400 tỷ đồng).