Vợ chồng trẻ xây nhà rộng 80m2, chi phí hết chưa đến 500 triệu, rẻ đến mức ai cũng giật mình!

Rời TP.HCM về Đồng Nai sinh sống, cô nàng Huỳnh Phụng (sở hữu kênh TikTok @hphung_99 với 19,6 triệu lượt yêu thích) đã mua một mảnh đất ngay sát nhà bố mẹ và câu chuyện xây nhà của cô nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Xây căn nhà 80m2 hết gần 500 triệu: Chi phí quá đỗi hợp lý khiến nhiều người ngạc nhiên

Trên kênh TikTok của mình, Huỳnh Phụng từng chia sẻ rất nhiều về căn nhà của cô. Căn nhà có tổng khuôn viên là 120m2 với diện tích nhà là 80m2 còn lại là sân vườn. Không gian sinh hoạt của Huỳnh Phụng là một căn nhà cấp 4, xây 1 tầng với đầy đủ tiện nghi với phòng khách, gian bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.

Căn nhà của vợ chồng cô có một phòng khách rộng hơn 21m2, phòng bếp rộng hơn 22m2, và 3 phòng ngủ để hai vợ chồng dùng và đôi khi tiếp đón bố mẹ hay khách đến chơi nhà.

Ngoài những review về nội thất trong nhà, có một đoạn clip khiến người xem không khỏi bất ngờ, Huỳnh Phụng chia sẻ về chi phí xây dựng căn nhà của vợ chồng cô. Tổng chi phí xây dựng, chưa tính nội thất là khoảng gần 500 triệu - một số tiền vô cùng hợp lý cho căn nhà rộng 80m2 này.

Huỳnh Phụng cũng chia sẻ, lúc đầu cô định chọn phương án xây nhà trọn gói nhưng bố cô khuyên nên tự chọn và mua vật liệu sẽ giảm chi phí hơn. Vậy nên hai vợ chồng cô quyết định tự lựa chọn các nguyên vật liệu và chọn đội xây nhà riêng chứ không xây chọn gói.

Căn nhà của vợ chồng Huỳnh Phụng khi đang trong giai đoạn thi công.

Thực tế thì vợ chồng Huỳnh Phụng xây nhà 1 tầng nên chi phí nâng tầng là không mất. Nếu xây nhà cao thì phần móng nhà cũng cần làm chắc chắn, chi phí cho móng nhà và nâng thêm tầng cũng tốn một khoản lớn khi xây nhà. Vợ chồng cô không xây nhà cao tầng nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí xây dựng.

Tự chọn và mua nguyên vật liệu khi xây nhà: Tiết kiệm tối đa chi phí nhưng cũng có một vài điều cần lưu ý

Cách của vợ chồng Huỳnh Phụng tuy có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí nhưng lại rất mất thời gian, cách này chỉ hợp với những gia đình có thời gian để tìm hiểu và lựa chọn từng nguyên vật liệu trong nhà, vì phải tìm hiểu rất nhiều bên cung cấp, chất lượng nguyên liệu và tính toán số lượng cần thiết cho căn nhà của mình.

* Ưu điểm:

- Kiểm soát chất lượng: Bạn được tự tay chọn từng loại vật liệu, đảm bảo đúng chất lượng, thương hiệu, xuất xứ.

- Linh hoạt về giá: Có thể săn được giá tốt, khuyến mãi, hoặc chọn mức giá phù hợp với tài chính từng giai đoạn.

- Tự chủ tiến độ mua sắm: Chủ động trong việc đặt hàng và theo dõi thời gian giao hàng.

- Tránh bị đội giá: Hạn chế rủi ro nhà thầu "ăn chênh lệch" vật tư.

* Nhược điểm:

- Tốn thời gian và công sức: Cần tìm hiểu kỹ về từng loại vật liệu, nhà cung cấp, vận chuyển,...

- Dễ phát sinh lỗi kỹ thuật: Nếu không hiểu kỹ, có thể chọn sai vật liệu hoặc không tương thích kỹ thuật.

- Khó kiểm soát tiến độ thi công: Nếu vật tư giao trễ hoặc không đồng bộ, công trình có thể bị chậm.

- Có thể phát sinh chi phí: Có thể phát sinh thêm chi phí lưu kho, vận chuyển, thất thoát vật liệu,...

Vậy nên nếu mọi người muốn xây nhà và tự tay chọn nguyên vật liệu như vợ chồng Huỳnh Phụng cũng nên lưu ý những điều này.



