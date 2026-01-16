Vợ chồng thu nhập 21 triệu nuôi 3 con nhỏ, 2 bố mẹ già: Chạnh lòng vì Tết không mua nổi cho con bộ quần áo mới

Nhà đông người, muốn tối ưu chi tiêu hàng tháng đã là bài toán không đơn giản. Nếu thu nhập không cao, vấn đề còn nan giải hơn nữa. Gia đình trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Cô vợ cho biết hiện tại, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được 21 triệu/tháng, trong đó lương chồng 13 triệu, lương cô 8 triệu. Vợ chồng cô có 3 con nhỏ và hiện đang sống cùng, chăm lo cho bố mẹ già đã trên 70 tuổi. Nhà 7 người, nguồn thu dừng lại ở con số 21, rõ ràng là bài toán khó.

“Mình xin chia sẻ bữa cơm thường ngày của gia đình gồm 2 người già trên 70 tuổi, 3 bạn nhỏ (7 tuổi, 10 tuổi và 13 tuổi) và 2 vợ chồng U40. Cả năm mình không sắm sửa một thứ gì cho bản thân, năm này sang năm khác cứ loay hoay với tiền ăn, tiền học cho các con, chẳng biết vun vén thế nào cho đủ. Vài năm trở lại đây, bố mẹ mình lại hay đau ốm nhiều hơn, khiến mình thật sự cảm thấy rất áp lực về vấn đề tài chính gia đình.

Mình viết ra chỉ để cho nhẹ lòng thôi, chứ không than thở hay trách móc gì ai. Tết nhất đến nơi rồi mà không sắm nổi cho bố mẹ và các con bộ đồ mới nên chạnh lòng, tâm trạng rối bời quá” - Cô viết.

Bức ảnh bữa cơm thường ngày do cô đăng tải

Trong phần bình luận, nhiều người động viên và bày tỏ sự đồng cảm khi là “thế hệ bánh mỳ kẹp” - vừa lo cho con, vừa lo cho bố mẹ già. Áp lực tài chính, áp lực tinh thần là điều khó mà tránh khỏi.

“Vất vả đấy, nhưng mình nghĩ nếu lập gia đình, sinh con thì ai rồi cũng đến giai đoạn như vậy thôi. Bố mẹ già phải lo thuốc men, con cái phải lo tiền ăn học. Nghĩ nó là áp lực thì sẽ thấy mệt, còn nghĩ đó là động lực để cố gắng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút vì mình còn khỏe, con cái còn ngoan, bố mẹ còn bên cạnh thì đã là may mắn rồi” - Một người chia sẻ.

“Đồng cảm và xin chia sẻ với bạn nhé. Dù sao gia đình quây quần ấm cúng là vui rồi bạn ạ. Còn người còn của, còn sức thì còn có cơ hội kiếm tiền. Bạn có thể thử bảo chồng đi làm shipper, xe ôm ngoài giờ hành chính, còn bạn thì cuối tuần xin đi làm giúp việc theo giờ, cũng là 1 cách kiếm thêm nếu không tìm được công việc lao động trí óc lúc rảnh” - Một người khuyên.

“21 triệu mà lo được bữa ăn như thế này cho gia đình 7 người thì bạn quá giỏi, quá biết vun vén rồi. Cái khó chỉ là thu nhập chưa cao thôi, chứ không phải là bạn không biết chi tiêu đâu” - Một người động viên.

“Nếu chưa dư dả thì mom có thể vào các hội nhóm cho nhận đồ cũ, hoặc mua đồ si cho con, cho ông bà. Cũ người mới ta mà” - Một người gợi ý.

Làm sao để cải thiện thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

1. Tối ưu thu nhập từ công việc chính

Việc đầu tiên cần làm không phải là nghĩ “nên làm thêm gì cho ra tiền”, mà là cần nhìn lại nguồn thu chính hiện tại, xem nó đã tối ưu hay chưa. Không ít người đi làm nhiều năm nhưng thu nhập gần như đứng yên vì không chủ động nâng giá trị bản thân. Việc học thêm kỹ năng, nhận thêm việc, xin tăng trách nhiệm để tăng lương, hoặc mạnh dạn chuyển sang công việc có thu nhập tốt hơn là cách tăng rhu “từ gốc”, ít rủi ro nhất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi nguồn thu chính được nâng lên, áp lực tài chính của cả gia đình sẽ giảm đáng kể mà không cần đánh đổi quá nhiều thời gian hay vốn liếng.

2. Làm thêm việc ngoài giờ hành chính để tạo dòng tiền phụ

Khi thu nhập chính khó tăng nhanh, làm thêm ngoài giờ hành chính là lựa chọn thực tế để cải thiện dòng tiền. Điểm quan trọng là chọn việc phù hợp với sức khỏe và thời gian, tránh làm quá sức dẫn đến kiệt quệ.

Có thể là làm freelance đúng chuyên môn, nhận việc theo dự án, hoặc làm các công việc lao động thời vụ theo ca. Dòng tiền từ việc làm thêm không cần quá lớn, nhưng đều đặn sẽ giúp gia đình có thêm khoản để bù chi tiêu sinh hoạt, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào lương cố định. Quan trọng hơn, làm thêm giúp mở rộng kỹ năng và mối quan hệ, từ đó có thể mở ra cơ hội tăng thu nhập tốt hơn trong tương lai.

3. Chuẩn bị phương án tạo thêm nguồn thu mang tính dài hạn

Ngoài nguồn thu từ lương và các việc làm thêm ngoài giờ, thiết nghĩ ai cũng nên tính đến việc xây dựng thêm một nguồn thu thứ ba mang tính bền vững hơn. Nguồn thu này không cần đem lại tiền ngay, nhưng có thể tích lũy dần theo thời gian, như đầu tư nhỏ, kinh doanh,... Việc có thêm một nguồn thu dài hạn giúp gia đình giảm rủi ro khi một trong nguồn thu chính gặp biến cố. Đây là bước đi chậm nhưng cần thiết, đặc biệt với những gia đình đông người, nhiều khoản phải chi.