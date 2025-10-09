Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền có động thái mới

Sáng ngày 9/10, trên trang facebook cá nhân, Chu Thanh Huyền - vợ của cầu thủ Quang Hải đã đăng tải hình ảnh chuyển khoản 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu lũ lụt ở Thái Nguyên.

Cô viết: “Theo lời kêu gọi của nhà nước, vợ chồng em Hải Huyền xin được sẻ chia cùng bà con Thái Nguyên đang gặp khó khăn. Cầu mong nước rút thật nhanh và tất cả mọi người đều được bình an”.

Với việc làm nhân văn, Chu Thanh Huyền nhận về hàng loạt những bình luận tích cực. Bài đăng cũng thu hút một lượng lớn tương hơn, hơn 11.000 lượt reaction, cùng 571 lượt bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu vợ chồng Chu Thanh Huyền và Quang Hải có hành động ý nghĩa này. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gia đình cô cũng tham gia ủng hộ người dân Cuba vượt qua khó khăn.

Ảnh chụp màn hình

Thời gian qua vợ chồng Quang Hải rất tích cực làm những điều có ý nghĩa. Quang Hải từng âm thầm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho trẻ em ở Đông Anh (Hà Nội). Vợ chồng anh cũng chung tay trao gửi những món quà yêu thương cho các em nhỏ bị bệnh tim tại Bệnh viện ở Hà Nội.