Tung tích ô tô trôi ở Thái Nguyên khiến cả MXH xôn xao sáng 9/10, gia đình đăng bài cầu cứu

Sáng nay (9/10), mạng xã hội xôn xao trước bài đăng tìm tung tích xe ô tô của một gia đình ở Thái Nguyên. Theo nội dung bài chia sẻ thì gia đình này ở Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) có hai chiếc ô tô, một chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc.

Lường trước các nguy cơ trong bão lũ, gia đình đã chủ động phủ bạt, bọc kín chống ngập. Tuy nhiên do nước dâng cao quá nhanh nên cả hai chiếc xe đã trôi đi đâu không rõ tung tích. Gia đình lập tức đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" này nhanh chóng được chia sẻ, lan tỏa trên nhiều diễn đàn với hy vọng giúp gia đình sớm tìm lại được tài sản.

Gia đình đăng bài tìm xe ô tô bị trôi ở Thái Nguyên. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin trên VietNamNet, anh Nguyễn Đình Tiến ở Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận hai chiếc xe bị trôi trong câu chuyện trên là của gia đình anh. Khi nghe tin mưa bão, có thể ngập sâu, anh Tiến đã đã cẩn thận bọc kín xe bằng bạt chống nước và đỗ trong sân ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để tránh mưa lũ. Và tình huống xe bị nước cuốn trôi khiến anh và gia đình không khỏi hoảng hốt.

Sau bài chia sẻ của gia đình anh Tiến, một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe được bọc kín bằng bạt chống nước đang trôi trên đường khiến dân mạng không khỏi tò mò. Nhiều người cho rằng đây có thể là chiếc xe đang mất tích của gia đình anh Tiến.