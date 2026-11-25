Dàn sao đồng loạt có mặt để chúc mừng hạnh phúc Vũ Thịnh.

Tối 25/11, đám cưới của Vũ Thịnh và Fanny Trần chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau hành trình tình yêu kéo dài gần 10 năm với không ít lần thăng trầm, cả hai cuối cùng cũng có thể cùng nhau bước vào lễ đường. Trong khoảnh khắc chứng kiến cô dâu Fanny Trần xuất hiện trong váy cưới, Vũ Thịnh không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Nhan sắc rạng rỡ của cô dâu cũng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Cận nhan sắc xinh xắn của cô dâu Fanny trong lễ cưới tối 25/11 (Nguồn: @Linh Nga Couture)

Ngày trọng đại của cặp đôi có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết. Đáng chú ý, Quân A.P xuất hiện bên cạnh Lê Khanh. Cả hai liên tục có những tương tác gần gũi, tình tứ và không ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào trước ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mời cũng như cộng đồng mạng.

Quân A.P cùng Lê Khanh lần đầu công khai đi đám cưới cùng nhau (Nguồn: @Linh Nga Couture)

Quân A.P và Lê Khanh tình tứ cùng đến chúc phúc Vũ Thịnh

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt quen thuộc của chương trình Anh Trai Say Hi cũng có mặt để chung vui cùng Vũ Thịnh, trong đó có Ngô Kiến Huy, Anh Tú Atus, Phạm Đình Thái Ngân, Lohan... Những nghệ sĩ thân thiết với cô dâu chú rể như Lê Dương Bảo Lâm, Lý Nhã Kỳ, Liêu Hà Trinh, Anh Tú (Voi Bản Đôn), Emma Nhất Khanh... cũng góp mặt, khiến không khí buổi tiệc thêm náo nhiệt.

Đáng chú ý, một số nghệ sĩ không thể đến dự vì trùng lịch trình tại Mỹ, trong đó có Song Luân, Pháp Kiều, Captain Boy, JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, CODY Nam Võ, HIEUTHUHAI và Negav.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những khách mời có mặt từ sớm

Anh Tú và Vũ Thịnh từng tham gia Anh Trai Say Hi cùng nhau

Ca sĩ Anh Tú (Voi Bản Đôn) cũng có mặt để dự ngày vui đồng nghiệp

Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân

Ca sĩ Erik

Anh Trai Lohan điển trai đến dự cưới

Ngô Kiến Huy và hội bạn thân thiết của chú rể

Fanny Trần sinh năm 1997, được biết đến là hot girl và nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường xuyên đăng tải các video ca hát, nhảy múa, cover những ca khúc nổi tiếng cũng như khoảnh khắc đời thường bên bạn trai. Trong khi đó, Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng tham gia X Factor - Nhân tố bí ẩn năm 2016 và Giọng hát Việt năm 2019.

Chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny từng trải qua không ít sóng gió. Cả hai hẹn hò rồi chia tay vào năm 2018, một phần xuất phát từ áp lực dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một nam thí sinh khác. Vũ Thịnh từng chia sẻ về khoảng thời gian này: "Lúc đó Fanny đang tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một bạn nam khác. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mọi người rất tức giận và 'tấn công' hai đứa. Khi ấy, tụi mình còn trẻ, không chịu được áp lực dư luận và cũng không muốn công việc bị ảnh hưởng nên chọn cách dừng lại".

Cặp đôi trải qua nhiều sóng gió trước khi đi đến cái kết viên mãn

Đến năm 2021, khi Fanny tham gia Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh quyết định xuất hiện để bày tỏ tình cảm. Màn tái hợp trên sóng truyền hình giúp cả hai có cơ hội bắt đầu lại, tiếp tục đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Từ đó, Fanny thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai, trong đó có thời điểm Vũ Thịnh tham gia Anh Trai Say Hi.

Nói về người yêu, Fanny từng dành nhiều lời khen cho Vũ Thịnh, đặc biệt là sự ấm áp và trưởng thành. Cô chia sẻ: "Với tôi, anh Thịnh là người ấm áp và trưởng thành. Có thể nói anh ấy như mẫu người đàn ông của gia đình vậy, tất cả mọi việc trong nhà đều do anh làm hết. Anh Thịnh rất thích làm những công việc như chăm sóc nhà cửa, nấu ăn".

Từ những ngày đầu yêu nhau, trải qua chia tay rồi tái hợp, Vũ Thịnh và Fanny đã cùng đi qua nhiều thử thách trước khi chính thức về chung một nhà. Hôn lễ lần này không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình gần một thập kỷ mà còn là dịp để cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz.

Cặp đôi đã tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng vào vài ngày trước

Và lễ cưới theo nghi thức Công giáo

Ảnh: Linh Nga Couture