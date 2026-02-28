Vợ chồng ở Cần Thơ trúng độc đắc 2 tỷ trong ngày vía Thần tài: Sự thật bất ngờ

Những ngày vừa qua, trên các diễn đàn chia sẻ bức ảnh về đôi vợ chồng cầm trên tay tờ vé số trúng độc đắc trong đúng ngày 26/2 (ngày vía Thần tài). Theo đó, tờ vé có dãy may mắn 557006 trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 26/2, tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Phía dưới bức ảnh rất nhiều bình luận bày tỏ ngưỡng mộ với sự may mắn của đôi vợ chồng.

Tờ vé số trúng độc đắc.

Tuy nhiên, thông tin trên , đôi vợ chồng trong ảnh không phải là khách hàng may mắn trúng số mà là chủ đại lý vé số 79 ở phường Tân An (Cần Thơ). Hình ảnh được chính chủ chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng cho một khách trúng độc đắc xổ số ngày 26 tháng 2.

Vị khách may mắn sống gần đại lý vé số 79 ở phường Tân An (Cần Thơ). Khách kể với đại lý rằng bản thân đã mua 16 tờ vé số, đi tiệc dịp đầu năm nên chia cho nhiều người, chỉ giữ lại một tờ. Và tờ vé còn lại đã bất ngờ trúng giải độc đắc đúng ngày vía Thần tài.

Trước đó không lâu, câu chuyện về một người phụ nữ miền Tây trúng số vào ngày 15/2 (28 tết) cũng nhận được nhiều sự chú ý. Chia sẻ trên Thanh Niên , anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho hay 2 vé độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15/2 với dãy số may mắn 388356, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người trúng số là khách nữ (khoảng 50 tuổi, Vĩnh Long) trúng số từ ngày 28 tết nhưng tới mùng 6 mới quyết định đi đổi. Người này trúng độc đắc 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỷ đồng còn lại hẹn ăn tết xong đến nhận.