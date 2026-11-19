Trong cơ ngơi sang xịn, vợ chồng nữ ca sĩ dành diện tích đáng kể để thiết kế sân vườn vừa đẹp vừa chill.

Khánh Ngọc (tên thật Phạm Thị Hồng Thanh, sinh năm 1983) là nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng cách xử lý mượt mà những ca khúc ballad trữ tình. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua bản hit đình đám "Vầng Trăng Khóc" song ca cùng ca sĩ Nhật Tinh Anh. Ở tuổi ngoài 40, Khánh Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, đằm thắm và đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Việt kiều Mỹ cùng các con. Từ năm 2024, Khánh Ngọc sang Mỹ định cư, lựa chọn cuộc sống bình yên tại thành phố Queen Creek, bang Arizona. Nơi đây cũng là nơi gia đình cô xây dựng tổ ấm rộng rãi, có không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Hiện tại, gia đình Khánh Ngọc đang sinh sống trong cơ ngơi rộng khoảng 800m². Không gian sống thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh, video đời thường được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, hé lộ phần nào cuộc sống thoải mái trong căn nhà rộng rãi, khang trang. Bên cạnh thiết kế hiện đại, tiện nghi, điểm đáng chú ý là gia đình cô dành khá nhiều diện tích cho sân vườn, trồng đa dạng cây xanh, hoa và cây ăn trái. Nhờ vậy, tổ ấm không chỉ có vẻ đẹp sang trọng mà còn mang đến cảm giác xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống của gia đình ca sĩ Khánh Ngọc

Sở hữu cơ ngơi rộng 800m², gia đình ca sĩ Khánh Ngọc có không gian sống vô cùng rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phòng khách nổi bật với hai gam màu trắng - đen trung tính, mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần ấm cúng. Trong nhà, nhiều hệ cửa sổ được bố trí ở các vị trí khác nhau, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, khiến không gian luôn thoáng đãng và tràn đầy sức sống. Vào những dịp lễ Tết, khu vực tiếp khách rộng rãi thường được gia đình trang hoàng, bày biện thêm nhiều món đồ trang trí bắt mắt, tạo không khí vui tươi và sinh động.

Với thiết kế mở, từ phòng khách có thể dễ dàng nhìn sang khu vực bếp và bàn ăn, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt chung. Khu bếp được vợ chồng Khánh Ngọc thiết kế rộng rãi, nổi bật với hệ tủ màu trắng tinh giản cùng đảo bếp lớn có bề mặt vân đá sang trọng. Bàn ăn bằng gỗ được bố trí ngay cạnh, vừa thuận tiện cho việc di chuyển vừa tạo cảm giác ấm cúng cho những bữa cơm gia đình.

Một góc phòng tắm được Khánh Ngọc hé lộ qua video đời thường cũng khiến nhiều người chú ý bởi diện tích rộng rãi và cách bố trí tiện nghi. Không gian được trang bị bồn tắm cỡ lớn, cùng với đó là hệ cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo sự thông thoáng, tránh cảm giác bí bách thường thấy ở khu vực phòng tắm. Cách thiết kế này vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa mang đến cảm giác dễ chịu cho không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình.

Khu vườn là không gian đắt giá bậc nhất trong cơ ngơi 800m²

Không gian sống tại Mỹ của gia đình Khánh Ngọc gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, sang trọng. Tuy nhiên, khu vực sân vườn rộng rãi mới là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của cơ ngơi này. Vợ chồng nữ ca sĩ dành một diện tích lớn để trồng cây xanh, tạo nên không gian gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác thư thái. Xung quanh vườn được bố trí nhiều bộ bàn ghế cùng ghế thư giãn ở các góc khác nhau, thuận tiện để cả gia đình nghỉ ngơi, trò chuyện hay tận hưởng những ngày thời tiết đẹp. Đây cũng là nơi lý tưởng để gia đình tổ chức những buổi tụ họp, ăn uống ngoài trời.

Vì khu vườn rộng lớn, lại có nhiều cây xanh nên vợ chồng Khánh Ngọc thường xuyên dành thời gian cắt tỉa, chăm chút chẳng khác nào những người làm vườn thực thụ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng chia sẻ video ghi lại một buổi làm vườn tại nhà. Trong khi Khánh Ngọc thành thạo sử dụng kìm và các dụng cụ chuyên dụng để cắt tỉa những tán cây thấp thì ông xã đảm nhận việc cưa bớt những cành cây lớn. Cả hai cùng nhau chăm chút từng góc vườn, giúp cây cối được gọn gàng, không mọc um tùm và giữ cho không gian luôn thông thoáng. Qua đoạn video, khán giả cũng có thể hình dung rõ hơn diện tích sân vườn rộng rãi, phủ đầy cây xanh trong cơ ngơi của gia đình nữ ca sĩ.

Tận dụng lợi thế sân vườn, gia đình Khánh Ngọc còn dành một phần diện tích để trồng rau xanh và các loại cây ăn trái. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ thành quả thu hoạch ngay tại vườn nhà, từ những bó rau tươi ngon chuẩn bị cho bữa cơm gia đình mà không cần đi đâu xa đến những trái lựu sai trĩu cành. Khu vườn không chỉ mang đến nguồn thực phẩm sạch, tạo thêm niềm vui chăm sóc cây cối mà còn góp phần làm cho không gian sống của gia đình thêm xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.



