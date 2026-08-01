Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc mở tiệc chia tay trước khi về Mỹ

NSƯT Bảo Quốc dù đã ở tuổi U80 và trải qua vài lần phẫu thuật nhưng vẫn rất khỏe mạnh, phong độ.

Mới đây, vợ chồng NSND Minh Vương đã có buổi gặp gỡ để tiễn vợ chồng NSƯT Bảo Quốc về Mỹ.



Buổi gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Bích Hạnh, vợ cố nghệ sĩ Thanh Sang... Các nghệ sĩ cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ diễn ra vào buổi trưa.

Các nghệ sĩ chụp hình cùng nhau

Các nghệ sĩ vui vẻ trò chuyện, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm xưa và chụp hình lưu niệm với nhau. NSƯT Bảo Quốc cho biết, ông rất vui và hạnh phúc vì lần nào về nước cũng được bạn bè đón tiếp nhiệt tình. Ông mừng vì những bạn đồn nghiệp cùng thời vẫn khỏe mạnh để hội ngộ cùng nhau. Ai cũng vui vẻ, hào hứng.

NSƯT Bảo Quốc dù đã ở tuổi U80 và trải qua vài lần phẫu thuật nhưng vẫn rất khỏe mạnh, phong độ. Ông bỏ tiền túi đãi các bạn bè buổi tiệc chia tay trước khi về Mỹ. Ông cũng chia sẻ, khoảng 5, 6 tháng nữa sẽ tiếp tục về Việt Nam.

Được biết khi mới về nước, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cũng mở tiệc mời bạn bè đến tại một nhà hàng. Sau đó, ông tiếp tục mở tiệc mừng sinh nhật bà xã tròn 75 tuổi. Cả hai buổi tiệc đều có mặt vợ chồng NSND Minh Vương cho thấy sự gắn bó khăng khít giữa hai nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bảo Quốc là một trong những tượng đài của sân khấu cải lương và hài kịch Việt Nam, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều thập kỷ cống hiến. Ở tuổi U80, "đệ nhất danh hài" khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống vương giả với nhiều bất động sản giá trị trải dài từ Việt Nam sang Mỹ.

Hiện tại, ông cùng vợ đang tận hưởng tuổi già viên mãn trong một căn biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi tại Mỹ. Không chỉ giàu có về vật chất, nam nghệ sĩ còn có một tổ ấm hạnh phúc bên người vợ tào khang và con cháu hiếu thảo, thuận hòa. Dù định cư tại xứ sở cờ hoa, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, phong thái đĩnh đạc và thường xuyên sum vầy cùng gia đình trong các buổi tiệc ấm cúng.

Cuộc sống của Bảo Quốc chính là minh chứng cho sự thành công rực rỡ và hậu vận tốt đẹp nhờ lối sống đạo đức, làm nghề nghiêm túc. Dù đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn duy trì sức khỏe tốt, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện văn nghệ để vơi đi nỗi nhớ nghề. Sự viên mãn cả về danh tiếng lẫn tiền tài của ông là hình mẫu lý tưởng mà nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ luôn hướng tới.