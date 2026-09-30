Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

Với cáo buộc nhận hối lộ để "biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 20 năm tù; vợ ông ta dựa bóng chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng cũng bị đề nghị đến 9 năm tù.

Vợ chồng "bà trùm" bị đề nghị đến 49 năm tù

Sau ba ngày xét hỏi, sáng 30/9, Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù.

Cùng tội danh, người tiền nhiệm của ông Trường, bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù; Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị 10 - 11 năm tù; Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) từ 9 - 10 năm tù.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, là lao động tự do, có 7 tiền án, tiền sự) bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ”.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng của Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) bị đề nghị từ 17 - 19 năm tù về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Gần 60 bị cáo khác, người bị đề nghị mức án thấp nhất từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến hơn 19 năm tù.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường tại tòa.

Cựu Viện trưởng tham gia nhiều vụ, nhận hối lộ nhiều nhất

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nên cần xử phạt bản án nghiêm khắc để răn đe.

Theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Thị Mai Anh bị khởi tố, bắt giam từ năm 2016, thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng bị cáo nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Để làm được như vậy, Mai Anh và Lê Văn Đông hối lộ tiền mặt hoặc tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại Viện.

Tổng số tiền Mai Anh bị quy kết đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng; môi giới hối lộ hơn 5,9 tỷ đồng (hưởng lợi 3,3 tỷ đồng); lừa đảo chiếm đoạt khoảng 3,7 tỷ đồng.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Mai Anh phản bác gần như toàn bộ cáo buộc của cơ quan truy tố. Bị cáo tự nhận mình dùng con nhỏ uy hiếp bác sĩ để được ra ngoài; đập phá, chửi bới, ép cán bộ, điều dưỡng nhận tiền hối lộ. Đồng thời, bị cáo xin nhận trách nhiệm, mong tòa xem xét cho nhóm bác sĩ.

Tuy nhiên, Chủ tọa cho biết các bác sĩ, bảo vệ, cựu công an trong vụ án đều khai đã nhận tiền của Mai Anh, không ai nói bị ép nhận tiền, bị uy hiếp.

Đối với cựu Viện trưởng Trần Xuân Trường, Viện Kiểm sát quy kết ông ta phải chịu trách nhiệm về tội nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó, ông hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường) cũng dựa bóng chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng và nhận vật chất.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, do bị cáo Trần Văn Trường là người tham gia nhiều vụ, nhận số tiền nhiều nhất; ông lại là người quản lý nên cần phải chịu mức án cao hơn.

Các bị cáo khác phần lớn là cán bộ, bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị cáo buộc nhận hối lộ từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng để "tạo điều kiện" cho bệnh nhân, làm trái quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh bắt buộc.

Trong vụ án có một số cựu cán bộ công an bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để "chạy" giám định tâm thần cho tội phạm. Các cán bộ được hưởng lợi ích vật chất.