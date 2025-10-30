Theo đó, anh Ming và vợ, chị Li, ở Cao Hùng (Đài Loan) kết hôn từ tháng 10/2018, chưa có con. Gần đây, khi kiểm tra sổ hộ khẩu, anh Ming bất ngờ phát hiện bà ngoại anh và bà nội vợ là chị em ruột. Điều này đồng nghĩa vợ chồng anh là anh em họ đời thứ hai, có chung người cụ (cố).

Truyền thông địa phương cho biết hai gia đình vốn đã mất liên lạc nhiều năm. Đám cưới của anh Ming và chị Li cũng tổ chức với quy mô nhỏ, không có sự tham dự của họ hàng. Họ hiếm khi về thăm nhà hay kể về gia đình mình nên không ai phát hiện ra mối quan hệ này.

Theo quy định tại Điều 983, Mục 1, Khoản 2 của Bộ luật Dân sự Đài Loan, những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi sáu đời tính theo huyết thống trực hệ hoặc nhánh bên không được phép kết hôn. Nếu việc kết hôn vẫn diễn ra, hôn nhân đó sẽ bị xem là vô hiệu về mặt pháp lý ngay từ thời điểm đăng ký.

Sau khi phát hiện sự thật này, người chồng đã chủ động trình báo và nộp các giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống cho cơ quan chức năng. Tòa án Gia đình và Vị thành niên Cao Hùng đã tiến hành xác minh hồ sơ hộ khẩu của cả hai bên, qua đó khẳng định cặp đôi đúng là họ hàng cấp sáu theo quy định.

Trong quá trình xét xử, cả hai vợ chồng đều thừa nhận họ không hề biết đến mối quan hệ này trước khi kết hôn. Họ khẳng định rằng toàn bộ quá trình quen biết, yêu đương và đăng ký kết hôn đều diễn ra hợp pháp, không có yếu tố gian dối hay cố tình che giấu. Tuy nhiên, luật pháp không thể linh động trong trường hợp này, bởi hôn nhân giữa hai người có quan hệ huyết thống dù xa đến đâu vẫn bị xem là vi phạm đạo luật dân sự.

Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng và lời khai, Tòa án Gia đình Cao Hùng đã ra phán quyết vào tháng 8 vừa qua, tuyên bố rằng “mối quan hệ hôn nhân giữa hai người là vô hiệu”. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc hôn nhân kéo dài hơn sáu năm của họ bị hủy bỏ hoàn toàn về mặt pháp lý. Cả hai đương sự đều chấp thuận phán quyết của tòa và không nộp đơn kháng cáo.

Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Đài Loan. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cặp đôi, khi tình cảm chân thành của họ lại bị chia cắt bởi những quy định pháp lý nghiêm ngặt. Một số ý kiến khác cho rằng quy định này là cần thiết, nhằm tránh những rủi ro di truyền và bảo vệ giá trị của các mối quan hệ huyết thống trong xã hội.

Vụ việc không chỉ khiến người dân địa phương xôn xao, mà còn dấy lên nhiều tranh luận về việc nên hay không nên linh hoạt trong áp dụng luật đối với những trường hợp “họ hàng quá xa”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, luật hiện hành ở Đài Loan vẫn chưa có cơ chế ngoại lệ cho những trường hợp tương tự.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Cao Hùng là lời nhắc nhở đặc biệt đối với những ai chuẩn bị kết hôn tại Đài Loan: việc kiểm tra lý lịch hộ khẩu và mối quan hệ huyết thống không chỉ là thủ tục hành chính, mà đôi khi còn quyết định cả tính hợp pháp và tương lai của một cuộc hôn nhân.

