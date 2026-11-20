Cơ ngơi của gia đình ca sĩ sở hữu diện tích rộng lớn, thiết kế 4 tầng, sở hữu 2 mặt tiền đắc địa.

Đăng Khôi là một trong những nam ca sĩ được yêu thích của Vpop, ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt ngào cùng loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu mến. Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của anh, không thể không kể đến "Cô Bé Mùa Đông" - bản hit teen pop đình đám một thời, được anh song ca cùng ca sĩ Thủy Tiên. Ca khúc từng tạo nên sức hút lớn, trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả và là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Ở tuổi ngoài 40, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đăng Khôi hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã Thủy Anh và các con. Về chung nhà vào năm 2013, cặp đôi đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, sung túc và sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc với những bản hit đình đám và tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Thủy Anh, Đăng Khôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng kể, trong đó có cơ ngơi vô cùng hoành tráng. Hiện tại, gia đình nam ca sĩ sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng, sở hữu vị trí 2 mặt tiền với giá trị ước tính khoảng 2 triệu USD, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Không chỉ gây choáng bởi kiến trúc bề thế, căn biệt thự còn được vợ chồng anh đầu tư mạnh tay cho nội thất. Ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển sang trọng, quy tụ nhiều món đồ nhập khẩu đắt đỏ. Riêng chi phí hoàn thiện nội thất đã tiêu tốn không dưới 10 tỷ đồng, phần nào cho thấy mức độ chịu chi của cặp đôi để kiến tạo không gian sống đẳng cấp.

Cùng khám phá một số không gian trong biệt thự triệu đô của vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi nhé!

Không gian sân vườn thoáng đãng

Khuôn viên biệt thự của vợ chồng Đăng Khôi gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn sắc xanh. Sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng với những thảm cỏ xanh mướt, lối đi bố trí đẹp mắt cùng nhiều loại cây xanh, hoa cảnh được trồng khắp khuôn viên. Vợ chồng nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc chăm chút cảnh quan, mang đến vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, Đăng Khôi còn tự tay chăm sóc nhiều loại cây như đại tướng quân, phát tài núi... khiến khuôn viên biệt thự luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống.

Bên trong biệt thự

Bước lên những bậc thang đá để tiến vào nhà sẽ bắt gặp ngay chiếc cổng lớn màu xanh lá được thiết kế vô cùng nổi bật và đẹp mắt. Chỉ nhìn từ lối vào cũng đủ hình dung phần nào sự bề thế, chỉn chu của cơ ngơi này. Bước qua cánh cổng, không gian bên trong tiếp tục gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng, từng khu vực đều được vợ chồng Đăng Khôi đầu tư thiết kế và bài trí tinh tế, mang đến cảm giác sang trọng, đẳng cấp.

Bên trong biệt thự, phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch, tận dụng lợi thế diện tích rộng để tạo nên không gian sinh hoạt chung thoáng đãng, thuận tiện cho cả gia đình. Nội thất mang phong cách hiện đại pha chút tân cổ điển, kết hợp hài hòa giữa vẻ sang trọng và cảm giác ấm cúng. Từ phòng khách đến khu vực bếp đều được bố trí hệ cửa kính lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên, khiến tổng thể càng thêm sáng sủa và rộng mở. Góc tiếp khách nổi bật với bộ sofa kích thước lớn, vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng, vừa là nơi vợ chồng Đăng Khôi thường xuyên đón tiếp bạn bè, người thân và những đồng nghiệp trong showbiz ghé thăm. Từng món nội thất, cách phối màu và bài trí đều được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian.

Không gian bếp trong biệt thự gây ấn tượng với gam màu xanh dịu mắt, thiết kế rộng rãi và thoáng đãng. Khu vực nấu nướng được bố trí thêm bàn đảo tiện lợi, vừa mở rộng diện tích sử dụng, vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể. Vợ chồng Đăng Khôi thường xuyên đặt những bình hoa tươi xinh xắn tại đây, giúp căn bếp thêm sinh động và tràn đầy sức sống. Đối diện khu vực nấu nướng là bàn ăn cỡ lớn có sức chứa khoảng 10 người, được sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho những bữa cơm sum họp hay những dịp gia đình đón tiếp khách quý. Nếu hầu hết các không gian trong nhà đều được thiết kế theo ý tưởng của Đăng Khôi thì căn bếp lại là nơi mang dấu ấn sáng tạo riêng của bà xã Thủy Anh. Đây cũng là khu vực được cô dành nhiều tâm huyết để chăm chút, thể hiện rõ sở thích và gu thẩm mỹ của mình.