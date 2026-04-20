Vợ chồng Bình An – Phương Nga sánh đôi dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026

Tối 19/4 tại Hà Nội, một sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời trong giới giải trí và thời trang. Xuất hiện nổi bật tại hàng ghế đầu, vợ chồng Bình An – Phương Nga nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ hình ảnh đồng điệu, rạng rỡ.

Bình An - Phương Nga tại sự kiện.

Trong khi Bình An chọn phong cách lịch lãm, trẻ trung với áo polo tông trung tính, thì Phương Nga ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng trong thiết kế váy dáng dài. Cả hai liên tục tương tác, trò chuyện và dành cho nhau những ánh nhìn thân mật, tạo nên hình ảnh cặp đôi hài hòa giữa không gian sự kiện.

Sự kiện lần này giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 với cảm hứng từ hình ảnh “đá băng mát lạnh” – một ẩn dụ cho nhu cầu “giải nhiệt” trong những ngày thời tiết nắng nóng, tập trung vào tính ứng dụng và trải nghiệm người mặc. Các thiết kế hướng đến sự thoải mái, thoáng khí, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và tính thời trang.

Dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026.

Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn, khách mời còn được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm thông qua các khu vực tương tác như kiểm tra độ nhẹ, độ co giãn và cảm nhận khi mặc. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng mới của ngành thời trang, khi trải nghiệm thực tế ngày càng được đề cao thay vì chỉ dừng ở hình ảnh quảng bá.

Tại sự kiện, đơn vị ra mắt bộ sưu tập còn nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra một buổi tọa đàm xoay quanh vai trò của thời trang trong đời sống hiện đại. Các diễn giả chia sẻ góc nhìn về việc thời trang không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh hành vi mua sắm đang thay đổi theo hướng ưu tiên cảm giác sử dụng.