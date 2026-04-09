Liên quan vụ sách bài tập Tin học lớp 3 chứa link website ‘đen’ , trên Fanpage có dấu tích xanh và website chính thức của Đại Trường Phát Education Solutions (DTP Group), doanh nghiệp này phát đi thông báo khẩn, gửi tới các ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh, học sinh.

" Để bảo vệ an toàn cho học sinh trên không gian mạng và tránh những tác động tiêu cực về tâm lý, khuyến cáo khẩn cấp tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) hoặc quét mã QR liên quan đến tài liệu bổ trợ trong các quyển sách giáo khoa nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào. Kính mong quý thầy cô và phụ huynh phối hợp nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tránh tiếp cận các nội dung độc hại ", DTP Group khuyến cáo.

Theo DTP Group, ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty chủ động trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục lên Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn các truy cập độc hại và xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Bìa cuốn sách có chứa đường link website 'đen' của NXB Đại học Huế và do Đại Trường Phát Education Solutions phát hành

" Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót trong công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu và đang thực hiện rà soát tổng thể toàn bộ danh mục ấn phẩm hiện hành để ngăn chặn rủi ro tương tự. DTP Group thành thật cáo lỗi cùng quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh về sự bất tiện ngoài ý muốn này.

Chúng tôi xác định đây là bài học đắt giá về quản trị hạ tầng số và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để khôi phục các tiện ích học tập trong thời gian sớm nhất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn... ", DTP Group xin lỗi thầy cô, phụ huynh và học sinh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cuốn sách "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế, do (DTP Group) phát hành chứa nội dung độc hại, khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo ngại.

Trang sách có chưa đường link độc hại, không phù hợp với học sinh

Tại trang 59 của cuốn sách, bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi ấn vào đường link lại dẫn tới trang website "đen" với nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Liên quan đến thông tin này, trả lời PV Báo Điện tử VTC News , PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết nắm được thông tin việc phụ huynh phản ánh cuốn "Vở bài tập Tin học lớp 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế chứa đường link website "đen".

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Công an TP Huế nắm được sự việc và đang vào cuộc làm rõ. " Đường link đó có thể bị hack vì link ban đầu là địa chỉ rất tốt. Trước hết lực lượng chức năng cần cắt đường link này... ", PGS.TS Nguyễn Xuân Huy nói.