Ngày 9-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết một người đàn ông ở tỉnh Ninh Bình đã bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh do AI tạo dựng để giả mạo vụ tai nạn giao thông liên quan lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình làm việc đối với ông L.Đ.K. Ảnh: C.A

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, tình trạng mạo danh, lợi dụng hình ảnh lực lượng công an trên không gian mạng diễn biến phức tạp.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh, video giả với nội dung giật gân nhằm câu view, gây hiểu lầm cho người dùng mạng xã hội.

Qua công tác theo dõi, giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook "Đức Lê" đăng tải thông tin giả mạo liên quan lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh.

Bài viết kèm theo hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông được tạo dựng bằng công nghệ AI, thực tế không hề xảy ra.

Thông tin này thu hút nhiều bình luận trái chiều, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng CSGT nói riêng và Công an tỉnh Tây Ninh nói chung.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tài khoản trên do ông L.Đ.K. (trú tại tỉnh Ninh Bình) quản lý, sử dụng. Trên cơ sở phối hợp giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Ninh Bình, cơ quan chức năng đã mời ông L.Đ.K. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông L.Đ.K. thừa nhận hành vi vi phạm. Người này cho biết do thiếu hiểu biết và nhằm mục đích hưởng hoa hồng từ việc quảng cáo bán hàng trên sàn thương mại điện tử thông qua việc gắn link liên kết nên đã chia sẻ, đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng.

Sau khi làm việc, ông L.Đ.K. đã gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.Đ.K. số tiền 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.