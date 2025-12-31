VNG xin lùi lịch họp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, lý do "chưa chuẩn bị đủ tài liệu"

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, ngày 29/12/2025, Uỷ ban đã gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG giấy mời làm việc vào ngày 31/12/2025, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo (bao gồm: thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và công việc, cập nhật điều khoản chính; quy định liên kết đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; cung cấp dịch vụ cho người dùng trên môi trường trực tuyến.

Đến ngày 30/12/2025, cơ quan này đã nhận được văn bản số 256/2025/CV-VNGG Công ty VNG đề xuất lùi lịch làm việc làm nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng dịch vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị.

Lý do VNG đưa ra là công ty chưa thể hoàn thành vào ngày 31/ 12/2025, đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Để hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản số 2111/CT-HĐM ngày 31/12/2025 yêu cầu thực hiện một số biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo, trong đó vấn đề Công ty VNG nghiêm túc, tiền thực hiện ngay sau đây:

1. Rà khống và điều chỉnh cách thức phát triển khai báo thuận lợi sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng dẫn không đặt người dùng tiêu vào tình huống phải đồng ý cho Công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ, đồng thời đảm bảo người tiêu dùng có thể hiện thực đồng ý hoặc không đồng ý thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính thức hình.

2. Rà Kiểm soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các đồng thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy định, chính sách liên quan đến công việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, đảm bảo các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của người dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

3. Có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao giao dịch thứ ba đối với những người dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở thông tin, tài liệu được cung cấp và phân phối hợp lý với các vị trí liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích pháp lý cho người tiêu dùng trên mạng không gian.

Phan Trang