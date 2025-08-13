Người dân đang sinh sống tại những địa phương vừa sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính nay có thể đổi thẻ căn cước hoàn toàn miễn phí ngay tại nhà thông qua ứng dụng VNeID.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết, chính sách này áp dụng cho những công dân có thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng, nhưng thông tin in trên thẻ vẫn ghi theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú đã thay đổi theo quyết định mới về sắp xếp, điều chỉnh.

Để đổi thẻ, người dân cần có tài khoản VNeID mức 2. Khi thực hiện thủ tục trực tuyến, chỉ cần chọn lý do đổi là “do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính” thì hệ thống sẽ tự động miễn toàn bộ lệ phí. Ngoài ra, C06 cũng cho phép người dân linh hoạt đặt lịch hẹn, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ và lựa chọn hình thức nhận thẻ tại cơ quan công an hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Quy trình thực hiện gồm 3 bước:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, vào mục dịch vụ công căn cước, chọn “Cấp đổi”, chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

Bước 2: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, chọn nơi thực hiện và hình thức nhận thẻ phù hợp.

Bước 3: Gửi hồ sơ, sau đó theo dõi lịch sử yêu cầu trên ứng dụng. Nếu có lịch hẹn thu nhận, đến đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký.

Theo C06, thời hạn giải quyết hồ sơ đổi thẻ căn cước trong trường hợp này tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ và hợp lệ. Nhờ hình thức này, người dân vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin cá nhân theo đúng quy định.