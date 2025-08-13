Ngày 13-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Ông Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã sửa đổi quy định, giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa.

Đồng thời, giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tỉnh và tiêu chuẩn kỹ thuật về tài liệu giáo dục địa phương.

Cũng tại dự luật, cơ quan soạn thảo đề xuất phân định rõ "sách giáo khoa" và "tài liệu giáo dục địa phương" để khắc phục vướng mắc trong thực tiễn về định giá sách giáo khoa theo quy định của Luật Giá.

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, đồng thời có thể có những sách giáo khoa khác là tài liệu tham khảo.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng cần nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Về tổ chức biên soạn, thẩm định và chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương, Thường trực Ủy ban tán thành với quy định dự luật sửa đổi quy định về thẩm quyền biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo hướng giao việc tổ chức biên soạn cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định.

Về nội dung liên quan đến sách giáo khoa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông chung do Bộ GD-ĐT biên soạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nội dung này đã có chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014 và Nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, việc này cũng đúng với tinh thần Nghị quyết 88, trong đó nêu phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông chung do Bộ GD-ĐT biên tập, ngoài ra có nhiều bộ khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc một chương trình nhiều bộ sách thì Trung ương quyết định. Khi giảng dạy, việc chọn bộ sách nào cũng có quy định rất cụ thể.