VNeID gặp tình trạng khác thường sau thông báo toàn dân được tặng 100.000 đồng: Nên làm gì lúc này?

Tối 28/8, ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an đã gặp tình trạng quá tải, khiến hàng loạt người dùng không thể truy cập. Sự cố này xảy ra ngay sau khi thông tin về việc mỗi công dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được lan truyền rộng rãi.

Nhiều người dùng VNeID cho biết khi mở ứng dụng, họ liên tục nhận được thông báo lỗi như "Hệ thống đang bảo trì. Vui lòng thử lại sau" hoặc phần mềm ở trạng thái chờ không phản hồi sau khi nhập mật khẩu.

Tình trạng này diễn ra trên diện rộng và kéo dài trong nhiều giờ. Một số người dân cho biết đã thử đăng nhập bằng nhiều tài khoản khác nhau trên nhiều thiết bị nhưng đều không thành công. Nguyên nhân chính được cho rằng là do lượng truy cập đồng thời tăng đột biến, vượt quá khả năng xử lý của hệ thống.

Đến sáng ngày 29/8, một số người dùng đã có thể đăng nhập vào VNeID trở lại. Tuy nhiên, tại một số chức năng, đặc biệt là mục An sinh xã hội, vẫn xuất hiện thông báo lỗi "kết nối tới hệ thống thất bại", cho thấy các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Người dân nên kiên nhẫn và không nên cố gắng truy cập ứng dụng liên tục để tránh làm hệ thống thêm quá tải. Đồng thời, mọi người cũng cần nâng cao cảnh giác với các tin nhắn, đường link hoặc ứng dụng giả mạo VNeID nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, chủ động cập nhật thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, báo đài chính thống để tránh những rủi ro không đáng có.

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố hướng dẫn người dân thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Tài khoản an sinh xã hội là tài khoản nhận trợ cấp, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội…

Tài khoản này sẽ được gắn trực tiếp với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID (từ phiên bản 2.1.3 trở đi). Việc tích hợp như vậy giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các chính sách trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ xã hội khác.

Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà. Việc gắn tài khoản với VNeID còn giúp kết nối dữ liệu dân cư, bảo đảm tính công khai, rõ ràng và hạn chế gian lận trong quá trình chi trả.

Hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn Tiếp tục. Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Bước 4: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.