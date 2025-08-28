BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB,… đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID

Theo VietinBank người dân chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

BIDV cũng có hướng dẫn tương tự:

Bước 1: Đăng nhập VNeID → chọn "An sinh xã hội" → chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV → bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND).

Bước 3: Kiểm tra thông tin → bấm Tiếp tục -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

MB hướng dẫn như sau:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội => Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn MBBank.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận => Gửi yêu cầu thành công.

Vietcombank hướng dẫn như sau:

Đối với khách hàng ĐÃ CÓ tài khoản Vietcombank & ứng dụng VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng ĐÃ CÓ VNeID nhưng CHƯA có tài khoản Vietcombank, người dân có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank".



