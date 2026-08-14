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VNeID bổ sung thêm loạt tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

Huỳnh Duy
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Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa bổ sung nhiều tiện ích mới, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID được cập nhật lên phiên bản 2.2.11 với nhiều tính năng mới, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung thêm các dịch vụ công dành cho tổ chức, tích hợp tài khoản thanh toán và mở rộng các tiện ích phản ánh, kiến nghị của người dân.

Theo thông báo từ đơn vị phát triển, phiên bản mới tập trung nâng cấp trải nghiệm sử dụng và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng VNeID.

Các tính năng mới được bổ sung trên VNeID gồm:

1. Bổ sung các dịch vụ công (DVC) đối với tổ chức: Cấp mới, Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cấp mới, Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; Cấp mới, Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

2. Bổ sung tiện ích tích hợp tài khoản thanh toán

3. Bổ sung các tiện ích về phản ánh, kiến nghị (PAKN) về DVC; đánh giá cung ứng hành chính công

4. Điều chỉnh, cập nhật DVC cư trú

5. Sửa lỗi

- Ảnh 1.

Người dân có thể cập nhật VNeID 2.2.11 để sử dụng các tính năng và dịch vụ công mới được tích hợp. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Đối với người dùng iPhone và iPad, việc cập nhật có thể thực hiện trực tiếp trên App Store bằng cách tìm kiếm ứng dụng VNeID và chọn mục “Cập nhật”. Theo thông tin trên kho ứng dụng của Apple, phiên bản hiện tại có dung lượng khoảng 110MB và yêu cầu thiết bị chạy hệ điều hành iOS hoặc iPadOS 13 trở lên.

Trong khi đó, người dùng Android có thể kiểm tra bản cập nhật trên Google Play. Cơ quan chức năng lưu ý người dân cần tải và cập nhật đúng ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành. Do quá trình phân phối được triển khai theo từng đợt, một số thiết bị có thể nhận được bản cập nhật muộn hơn những thiết bị khác.

Với việc không ngừng hoàn thiện các tính năng, VNeID ngày càng trở thành nền tảng số thiết yếu, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện, minh bạch, giảm thời gian và chi phí, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Chi tiết cách tra cứu sổ đỏ trên VNeID người dân cần biết
Tags

VNEID

ứng dụng

định danh điện tử

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