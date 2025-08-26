VND tiếp tục mất giá trong tháng 8, áp lực tỷ giá có thể đến từ tình trạng găm giữ USD khi NHNN đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ

Trong báo cáo thị trường tiền tệ tháng 8 mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết từ đầu tháng 8/2025 đến nay, VND mất giá thêm khoảng 0,4-0,6%, nâng mức giảm từ đầu năm lên 2,8–3,6% trên cả thị trường chính thức và tự do.

VDSC nhận định chênh lệch lãi suất VND-USD và biến động chỉ số sức mạnh USD (DXY) không phải là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá trong giai đoạn hiện nay. Nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân đến từ nhu cầu thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh NHNN đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm.

Theo VDSC, động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi NHNN thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

Do chỉ có các TCTD có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của NHNN. Tuy nhiên, áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng.

Tại Hội nghị Kinh tế Jackson Holel, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra thông điệp ôn hoà hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất trên cơ sở bi quan hơn về thị trường lao động và kỳ vọng về tác động "một lần" của thuế quan lên lạm phát.

VDSC cho rằng, xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là rất cao, triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 vẫn đang ở mức 50:50, điều này cho thấy thị trường vấn chưa hoàn toàn bị thuyết phục về một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và liên tục của Fed.

Đối với chỉ số DXY có đợt phục hồi ngắn vào cuối tháng 7 nhưng không cho thấy xu hướng đảo chiều rõ ràng. Theo VDSC, triển vọng chỉ số DXY trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, thường không ủng hộ cho đà tăng giá của đồng DXY. Đây được coi là yếu tố bên ngoài thuận lợi đối với điều hành tỷ giá của NHNN.



