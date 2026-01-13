Ngày 13-1, VKSND Khu vực 6 xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, ngụ phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thế Lữ đã được tiến hành vào tối 12-1.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Lữ đã nhận được số tiền 499.999.999 đồng do chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Bị can Nguyễn Thế Lữ

Mặc dù đã được chủ tài khoản chuyển nhầm và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhiều lần liên hệ, yêu cầu hoàn trả số tiền nhận được theo quy định của pháp luật nhưng Nguyễn Thế Lữ vẫn cố tình không trả lại số tiền trên, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản.

Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thấy các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị được ban hành đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp luật, VKSND Khu vực 6 đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên nhằm bảo đảm quá trình điều tra vụ án được tiến hành khách quan, đúng quy định.

Theo VKSND Khu vực 6, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân khi nhận được tài sản do người khác chuyển nhầm. Theo quy định của pháp luật, người nhận được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có nghĩa vụ hoàn trả cho chủ sở hữu; trường hợp cố tình không trả lại có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.