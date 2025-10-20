Ở phân khúc cao cấp, người dùng không chỉ quan tâm đến thông số, mà còn để ý đến độ ổn định trong sử dụng lâu dài. Vivo X300 Pro, mẫu máy mới nhất trong dòng flagship của hãng Trung Quốc, mang đến nhiều cải tiến về cấu hình, camera và pin. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max tiếp tục kế thừa sự tối ưu mượt mà và khả năng đồng bộ phần mềm - phần cứng nổi bật của Apple.

Thiết kế và màn hình: Một bên thanh thoát, một bên sang trọng

Về cảm quan, Vivo X300 Pro tạo thiện cảm nhờ thân máy mỏng nhẹ hơn hẳn các mẫu flagship cùng tầm, khung viền kim loại, hai mặt kính cùng khả năng kháng nước chuẩn IP69, giúp máy cầm chắc nhưng không nặng tay. iPhone 17 Pro Max thì tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế cứng cáp với khung titan, mặt kính Ceramic Shield thế hệ 2 và chuẩn kháng bụi nước IP68. Cảm giác cao cấp, độ hoàn thiện tỉ mỉ và độ bền theo thời gian vẫn là lợi thế quen thuộc của Apple.

Ở phần hiển thị, cả hai đều sử dụng tấm nền OLED cao cấp có tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và độ sáng đẩy lên rất cao. Vivo sử dụng màn LTPO AMOLED với màu sắc rực rỡ, độ sáng cực đại 3.000 nit, hiển thị sống động khi xem phim hay chơi game ngoài trời. Trong khi đó, tấm nền Super Retina XDR trên iPhone cho màu sắc cân bằng, gần với thực tế hơn, cùng độ sắc nét và chi tiết đặc biệt khi chỉnh ảnh, dựng video. Tùy nhu cầu giải trí hay sáng tạo nội dung, người dùng sẽ có lựa chọn phù hợp riêng.

Hiệu năng: Vivo nhanh, iPhone mượt

Vivo X300 Pro được trang bị chip Dimensity 9500 mạnh mẽ, sản xuất trên tiến trình 3nm, có thể xử lý mọi tác vụ nặng như game 3D, chỉnh sửa ảnh/video mà không lo giật lag. Máy còn có hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn giúp duy trì hiệu năng lâu dài. iPhone 17 Pro Max sử dụng A19 Pro, con chip do chính Apple thiết kế, có khả năng duy trì hiệu suất ổn định ngay cả sau nhiều tháng sử dụng, đồng thời tối ưu với iOS để mang lại cảm giác mượt mà, phản hồi nhanh ở mọi tình huống.

Điểm khác biệt lớn nằm ở nền tảng phần mềm: vivo chạy OriginOS 5 trên nền Android 14, tùy biến nhiều nhưng đôi lúc chưa liền mạch bằng iOS 18 trên iPhone. Hệ sinh thái của Apple, từ iCloud đến AirDrop, Continuity, cũng mang đến trải nghiệm đồng bộ khó đối thủ nào bắt kịp. Nếu bạn cần sức mạnh xử lý để “cày game”, Vivo đáng để thử. Nhưng nếu ưu tiên cảm giác dùng lâu dài, trơn tru và ổn định, iPhone vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Pin và sạc: Một lần sạc đủ cho hai ngày

Vivo tiếp tục dẫn đầu về khoản dung lượng pin khi trang bị viên pin 6.100mAh trên X300 Pro, kèm sạc nhanh 90W giúp nạp đầy trong khoảng 30 phút. Dù có hiệu năng mạnh, nhưng máy vẫn duy trì thời lượng pin ấn tượng, dùng liên tục cả ngày mà không cần sạc lại. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có pin nhỏ hơn (4.422mAh) nhưng lại được tối ưu tốt nhờ iOS, vẫn đủ dùng trọn ngày với cường độ cao. Tuy nhiên, tốc độ sạc của Apple vẫn chậm hơn đáng kể, và cần mua thêm sạc ngoài nếu muốn sạc nhanh.

Điểm cộng lớn cho iPhone là khả năng sạc không dây MagSafe, hỗ trợ nhiều phụ kiện bên thứ ba như đế sạc, pin dự phòng, ví gắn nam châm… Tóm lại, Vivo nhắm đến người dùng năng động, thường xuyên cần sạc nhanh, còn iPhone ghi điểm ở sự tiện lợi và hệ sinh thái phụ kiện phong phú.

Camera: Vivo “chơi lớn”, iPhone chọn sự ổn định

Vivo X300 Pro gây ấn tượng mạnh với cụm camera hợp tác cùng ZEISS, trong đó có ống kính tele 200MP siêu zoom, giúp chụp rõ vật thể ở xa mà vẫn giữ được độ chi tiết. Ngoài ra còn có camera chính 50MP, cảm biến góc siêu rộng 50MP và nhiều tùy chỉnh ảnh chuyên nghiệp cho người thích “vọc”. Camera selfie 50MP góc rộng đặc biệt phù hợp với các bạn làm nội dung video, livestream hoặc chụp nhóm.

iPhone 17 Pro Max thì đi theo hướng “ít mà chất”. Camera chính 48MP có thể chuyển đổi tiêu cự linh hoạt, tích hợp cảm biến LiDAR và khả năng quay phim chuẩn điện ảnh Dolby Vision. Chất ảnh tự nhiên, màu trung tính và độ ổn định cao trong mọi điều kiện sáng khiến iPhone vẫn là lựa chọn yêu thích của nhiều nhà làm phim, nhiếp ảnh gia hoặc người dùng muốn “đưa lên là đẹp”. Ngoài ra, camera trước 18MP của iPhone dù có thông số thấp hơn nhưng kết hợp Face ID và xử lý ảnh thông minh, mang lại hiệu quả thực tế không thua kém.

Kết luận: Chọn cấu hình hay chọn trải nghiệm?

Nếu xét trên từng hạng mục, Vivo X300 Pro có lợi thế rõ rệt về giá, cấu hình phần cứng, pin và tốc độ sạc. Đây là một trong những mẫu máy Android đáng mua nhất trong tầm giá 800 USD (khoảng 21 triệu đồng). Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ thế mạnh về độ ổn định, trải nghiệm phần mềm mượt mà, khả năng quay chụp nhất quán và hệ sinh thái toàn diện.

Với người dùng yêu cầu cao về công nghệ, thích khám phá nhiều tính năng mới và cần cấu hình mạnh để xử lý công việc hay giải trí, Vivo X300 Pro là lựa chọn đầy hấp dẫn. Còn nếu bạn muốn một thiết bị gắn bó lâu dài, ít lỗi vặt, ổn định trong mọi tình huống và phù hợp với các thiết bị Apple khác, iPhone 17 Pro Max vẫn là chiếc máy đáng tin cậy.